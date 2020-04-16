Экономика
REGNUMForbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд.
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Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится минимум до конца мая.
РБК 08:02
Происшествия
В Москве мужчина погиб, пытаясь порадовать жену уборкой
Мужчина, находившийся дома на самоизоляции, решил убраться в квартире, пока жены не было дома.
Росбалт 06:04
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Энергетика
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
Общество
Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.
RT на русском 06:13
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Политика
В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы
Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:54
Общество
Матвиенко оценила вероятность объявления майских праздников рабочими
Даже сложная ситуация с коронавирусом не приведёт к тому, что майские праздники объявят в России рабочими.
Life.ru 07:33
Происшествия
Подросток задержан за подготовку нападения на школу в Красноярске
«ФСБ России задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.
RT на русском 07:59
Общество
Томенко объяснил, при каких условиях на Алтае ужесточат самоизоляцию
Глава региона сообщил, что пока ситуация стабильная Пока ситуация с коронавирусом в Алтайском крае стабильная.
АМИТЕЛ 02:36
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Происшествия
Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Футбол
Погребняк превзошел Роналду в его челлендже
Матч ТВ 07:19
Общество
Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы.
АиФ Урал 01:56
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Вести.Ru 07:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Цивилёв продлил режим самоизоляции в Кузбассе
Кемерово, 16 апреля 2020, 14:06 — REGNUM Режим самоизоляции в Кемеровской области продлевается до 26 апреля включительно.
REGNUM 07:06
Общество
В Китае отвергли версию об утечке вируса из лаборатории
Предположения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани лишены научных доказательств, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
НТВ 06:06
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37