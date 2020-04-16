Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд.

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,5K

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 225

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 125

Политика В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 339

Общество Матвиенко оценила вероятность объявления майских праздников рабочими Даже сложная ситуация с коронавирусом не приведёт к тому, что майские праздники объявят в России рабочими. 2

Происшествия Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции. 552

Здоровье Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков. 360

Общество Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы. 15

Общество Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя. 56

Происшествия В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву. 51

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 37

Общество Цивилёв продлил режим самоизоляции в Кузбассе Кемерово, 16 апреля 2020, 14:06 — REGNUM Режим самоизоляции в Кемеровской области продлевается до 26 апреля включительно. 9

Общество В Китае отвергли версию об утечке вируса из лаборатории Предположения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани лишены научных доказательств, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 304