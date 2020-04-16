Экономика
REGNUMForbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд.
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Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
Discover24 14 апреля в 13:01
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Политика
Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся
Lenta.ru 03:23
Общество
В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса
«Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории», — цитирует дипломата ТАСС.
Известия 05:50
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Политика
В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ
В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
Космос
Названы самые интересные документальные фильмы о космосе
Mockva.ru 12 апреля в 21:38
Гаджеты
Представили смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G, которые имеют схожий дизайн, но немного отличаются в характеристиках.
Astera вчера в 12:00
Общество
ФНПР раскрыла реальное количество безработных в России
Шершуков отметил, что разница в данных по безработице связана с тем, что Минтруд дает сведения о зарегистрированных безработных, а не в целом о людях, фактически оставшихся без работы.
Интерфакс 04:34
Общество
За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус
По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
Экономика
Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим
Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими.
Ведомости 05:58
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Общество
Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что в 78 регионах России за минувшие сутки были найдены 3 448 новых случаев заражения COVID-19.
Журналистская правда 04:35
Общество
Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.
RT на русском 06:13
Происшествия
В Кирове умерли две женщины с коронавирусом
В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона.
Российская газета 04:34
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство
Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил задержание в Подмосковье полковника Росгвардии, подозреваемого в вымогательстве у бизнесмена почти 20 млн руб. Однако имени и должности задержанного собеседник агентства не назвал.
РБК 05:54
Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
Кино
Хаматова пожаловалась на множество проклятий из-за «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, получает множество проклятий из-за проекта.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Общество
Малый и средний бизнес Петербурга освободили от арендной платы
Документом предусматривается освобождение малого и среднего бизнеса от оплаты аренды земли и помещений, принадлежащих городу.
Карповка вчера в 06:30