Экономика
REGNUMForbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд.
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Общество
В Кузбассе продлен режим самоизоляции до 26 апреля
Из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе режим самоизоляции продлен до 26 апреля.
Pravda.Ru 07:21
Политика
Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.
RT на русском 07:11
Политика
Песков: рассматриваются разные варианты проведения Парада Победы
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время рассматриваются разные варианты проведении парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:47
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
GM-АвтоВАЗ, совместное предприятие отечественного АвтоВАЗа с General Motors, появилось в 2001 году.
Авторамблер 04:26
Общество
Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска
Работодателям, которые хотят работать и не иметь при этом проблем у сотрудников после 9.00 20 апреля, нужно выдать новые справки своим работникам.
RuNews24.ru 06:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна назвала Ивлееву «катастрофой»
ФАН вчера в 18:03
Энергетика
Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Общество
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
РБК 00:00
Футбол
Акинфеев раскритиковал людей, нарушающих карантин
Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев призвал россиян оставаться дома и не нарушать режим карантина.
РИА Новости 07:00
Армия и оружие
Опубликованы документы о штурме Берлина
«Мужество и героизм солдат и офицеров Красной армии во время штурма, как говорили тогда, логова нацистского зверя – Берлина – не должны предаваться забвению, эти документы являются вечными свидетелями их подвига», – заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Победа РФ 04:12
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Экономика
Регионам хотят разрешить с 2021 года кредитовать друг друга
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о даче права одним регионам кредитовать другие, сообщил премьер Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 06:26
Здоровье
Минздрав России приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса
Минздрав России приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия 03:38
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Авто
Toyota Supra получила 450 немецких лошадиных сил
У тюнеров есть девиз: «Больше всегда лучше» и поэтому Manhart считает, что пришло время дать толчок немецкому сердцу Supra.
32CARS.ru 06:33
Культура
Сергей Шнуров займётся продюсированием сериалов
Российский музыкант Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием сериалов и реалити-шоу.
News.ru 05:39
Экономика
Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита
Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
Известия 02:22
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
Экономика
Объем антикризисных мер в РФ превысил 2 трлн рублей
Общий объем антикризисных мер поддержки экономики РФ оценивается уже более чем в 2 трлн рублей, работа по дополнительным мерам продолжается, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Интерфакс 06:53
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28