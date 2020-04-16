Журнал Forbes представил рейтинг богатейших бизнесменов России по итогам 2019 года. Издание отмечает, что совокупное состояние российских предпринимателей за год сократилось на $40 млрд - до $456 млрд. Всего в список вошли 200 бизнесменов, в том числе 102 - миллиардеры.

Общество Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя. 136

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 521

Гаджеты AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения Новые процессоры: AMD Epyc 7F32 (8 ядер), Epyc 7F52 (16 ядер) и Epyc 7F72 (24 ядра) расширяют линейку процессоров AMD Epyc второго поколения, обеспечивающую больший объем кэша и ведущие показатели производительности при выполнении рабочих нагрузок, которые могут использовать до 500 МГц дополнительной базовой частоты.

Футбол Арангис сменит «Байер» на «Баварию» Мюнхенцы планируют заполучить игрока предстоящим летом. У него закончится контракт с «аспириновыми», пишет Radio Futuro.

Авто Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.

Происшествия На «Байкальской миле» в Бурятии без разрешения запустили воздушный шар Установлено, что полёт принадлежащего ООО «Виват» воздушного шара, вопреки требованиям закона, не был согласован с органами аэронавигации и проходил без получения необходимого разрешения.

Экономика Страны Европы приблизились к краху Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста. 9

Космос Астронавтов миссии «Аполлон-13» спасли наручные часы Спасательная шлюпка После взрыва астронавты переместились в лунный модуль, использовав его как спасательную шлюпку.

Политика Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат Российское посольство в Болгарии выразило возмущение осквернением братской могилы советских солдат в городе Добрич.

Политика Путин объявил о переносе парада Победы Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24». 2,4K

Космос Общая теория относительности вновь прошла проверку Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые смогли показать, что звезда, обращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, двигается в точном соответствии с предсказаниями Общей теории относительности Альберта Эйнштейна. 2

Здоровье Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус Иммунная система человека при коронавирусе в ряде случаев может выдавать повышенную реакцию. Это способно привести к осложнениям. 4

Космос Астрономы сделали снимки распадающейся на фрагменты кометы ATLAS Y4 Комета ATLAS (C 2019 Y4) разваливается на части. Во всем мире астрономы наблюдают этот процесс распада. Видны даже отдельные фрагменты.

Общество Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней. 721