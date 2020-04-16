Общество
ИнфоросForbes представил рейтинг богатейших бизнесменов России
Журнал Forbes представил рейтинг богатейших бизнесменов России по итогам 2019 года. Издание отмечает, что совокупное состояние российских предпринимателей за год сократилось на $40 млрд - до $456 млрд. Всего в список вошли 200 бизнесменов, в том числе 102 - миллиардеры.
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Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Киберспорт
Riot Games купила Hypixel Studios
CyberSport.ru 13:07
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Гаджеты
AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения
Новые процессоры: AMD Epyc 7F32 (8 ядер), Epyc 7F52 (16 ядер) и Epyc 7F72 (24 ядра) расширяют линейку процессоров AMD Epyc второго поколения, обеспечивающую больший объем кэша и ведущие показатели производительности при выполнении рабочих нагрузок, которые могут использовать до 500 МГц дополнительной базовой частоты.
CNews вчера в 10:14
Футбол
Арангис сменит «Байер» на «Баварию»
Мюнхенцы планируют заполучить игрока предстоящим летом. У него закончится контракт с «аспириновыми», пишет Radio Futuro.
Матч ТВ 13:35
Религия
Более чем в половине регионов России на Пасху будут открыты храмы
Как передает РБК, РПЦ в разгар эпидемии рекомендует мирянам оставаться дома.
Эхо Москвы 20:11
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition
Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня вчера в 15:20
Финансы
Экономист объяснил, смогут ли банки в кризис заморозить вклады россиян
Экономист Павел Медведев рассказал, стоит ли надеяться на их полную компенсацию и есть ли риск, что в нынешний кризис вклады заморозят.
Infox.ru 15:31
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru 04:37
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 18:01
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Происшествия
На «Байкальской миле» в Бурятии без разрешения запустили воздушный шар
Установлено, что полёт принадлежащего ООО «Виват» воздушного шара, вопреки требованиям закона, не был согласован с органами аэронавигации и проходил без получения необходимого разрешения.
Байкал-Daily 20:18
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Газета.Ru 20:39
Экономика
Страны Европы приблизились к краху
Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru вчера в 23:12
Космос
Астронавтов миссии «Аполлон-13» спасли наручные часы
Спасательная шлюпка После взрыва астронавты переместились в лунный модуль, использовав его как спасательную шлюпку.
Grazia вчера в 08:39
Политика
Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат
Российское посольство в Болгарии выразило возмущение осквернением братской могилы советских солдат в городе Добрич.
РИА Новости 16:28
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
Космос
Общая теория относительности вновь прошла проверку
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые смогли показать, что звезда, обращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, двигается в точном соответствии с предсказаниями Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Ин-спейс.ру 03:00
Общество
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
News.ru 15:52
Здоровье
Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Иммунная система человека при коронавирусе в ряде случаев может выдавать повышенную реакцию. Это способно привести к осложнениям.
РЕН ТВ 19:26
Общество
Губернатор Томенко отменил карантин в одном из районов Алтайского края
Глава региона Виктор Томенко отменил карантин, вызванный бешенством домашних животных в Крутихинском районе Алтайского края.
Алтапресс вчера в 21:38
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Космос
Астрономы сделали снимки распадающейся на фрагменты кометы ATLAS Y4
Комета ATLAS (C 2019 Y4) разваливается на части. Во всем мире астрономы наблюдают этот процесс распада. Видны даже отдельные фрагменты.
HotGeo 14 апреля в 11:46
Общество
Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30