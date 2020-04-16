Экономика
REGNUMForbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд.
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Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях экономики
Медведев подчеркнул, что ситуация складывается действительно крайне сложная, а в некоторых отраслях и вовсе уже напоминает, по сути, коллапс – «то есть, просто ничего нет».
Городовой вчера в 13:22
Общество
В Липецкой области вводят пропускной режим
С 17 апреля в Липецке, Чаплыгине и Ельце, а с 15 апреля – в Задонске вводится пропускной режим, сообщили в региональной администрации.
АиФ - Черноземье вчера в 02:41
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после покушения на бизнесмена
Уголовное дело возбуждено после покушения на генерального директора строительной фирмы в Петербурге, которого нашли на обочине с ножевым ранением шеи, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:25
Политика
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.
Lenta.ru вчера в 17:07
Политика
США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
NewInform 01:46
Армия и оружие
В сети появилось видео единственного выстрела из атомной пушки
«Аннушка» была способна стрелять атомными снарядами на 20 миль, но во время тестов цель расположили в семи милях.
ГЛАС.RU вчера в 07:15
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Общество
В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:46
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и Вашингтон готов ей помочь.
РБК вчера в 18:59
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Экономика
Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM вчера в 16:32
Общество
В Крыму зафиксировано еще три новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано три новых случая коронавирусной инфекции.
Форпост Севастополь 03:08
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Кино
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Политическая партия "Коммунисты России" потребовала прекратить показ сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по роману татарской писательницы Гузель Яхиной.
Реальное время 02:28
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Двадцать семь боевиков сдались сирийским военным. Они сообщили, что прошли подготовку на базе вооруженных сил США в районе лагеря «Рукбан».
Вечерняя Москва вчера в 15:18
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Общество
Стало известно, что доложил Жуков о смерти Гитлера и Геббельса Сталину
ИА Красная Весна 03:08
Армия и оружие
В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты
Газета.Ru 01:43
Единоборства
Бетербиев: думаю, Гассиев будет чемпионом в тяжёлом весе
Чемпионат вчера в 13:39
Общество
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Игры
Эксклюзивы уходят – на сайте Amazon заметили РС-версию Persona 5 Royal
На сайте французского отделения торговой сети Amazon обнаружили упоминание о РС-версии Persona 5 Royal от компании Atlus.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00