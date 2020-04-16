Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд.

Политика Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях экономики Медведев подчеркнул, что ситуация складывается действительно крайне сложная, а в некоторых отраслях и вовсе уже напоминает, по сути, коллапс – «то есть, просто ничего нет». 673

Общество В Липецкой области вводят пропускной режим С 17 апреля в Липецке, Чаплыгине и Ельце, а с 15 апреля – в Задонске вводится пропускной режим, сообщили в региональной администрации. 309

Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело после покушения на бизнесмена Уголовное дело возбуждено после покушения на генерального директора строительной фирмы в Петербурге, которого нашли на обочине с ножевым ранением шеи, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 1

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 181

Общество В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. 21

Экономика Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии. 442

Здоровье Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании. 137

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 665

Общество Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня. 29

Политика СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой "Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении. 253