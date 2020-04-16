Экономика

REGNUMREGNUMForbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд.
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Владимир Потанин стал богатейшим российским бизнесменом по версии Forbes

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Происшествия

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Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
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Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ

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Кремль не исключает перенос парада Победы

Ранее ветеранские организации России попросили Владимира Путина перенести парад Победы в связи с распространением коронавируса.
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Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
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Армия и оружие

США заявили об испытании Россией ракеты против спутников

«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54
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Происшествия

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Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом

По числу зараженных Белоруссия обогнала Украину, где за сутки показатель увеличился на 397 — до 4 161 человека.
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Политика

Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса

Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса. Об этом сообщает издание "ТАСС".
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Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.
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Шмелев продлил контракт с «Сочи»

Нападающий «Сочи» Сергей Шмелев продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба.
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Задержан высокопоставленный алтайский чиновник

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Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

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Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
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В России зафиксировали почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом

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44-летняя российская актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в неоднозначно встреченном сериале канала "Россия 1" "Зулейха открывает глаза", пожаловалась на массированную травлю.
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Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
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В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
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Краевое управление Роспотребнадзора на основании анализа санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кубани обязало всех приезжающих в регион пройти двухнедельный карантин.
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Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»

Предприятие "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") поставило Минобороны первую модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
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Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом

Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
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