Общество
РИА НовостиForbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов. На первом месте оказался президент холдинга "Интеррос", крупнейший акционер ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, состояние которого составило 19,7 миллиарда долларов.
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Авто
В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta
SpeedMe 14 апреля в 11:40
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 11:16
Футбол
Названы возможные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
Стали известны возможные даты проведения финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Матч ТВ 11:35
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Общество
В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
Здоровье
Еще 14 случаев коронавируса выявили в Саратовской области
По данным на 09:00 16 апреля в Саратовской области лабораторно подтверждены 70 случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 06:04
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно
Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Общество
Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн
Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
Политика
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
РИА Новости 09:57
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Здоровье
В Прикамье выявлено еще 18 случаев заболевания коронавирусом
Общее число заболевших в стране составляет 27938 человек. В Пермском крае за сутки подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом.
Новости Перми 04:06
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru 06:11
Общество
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция
Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Здоровье
Назвал самый вредный продукт в мире врач Ковальков
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков заявил, что сахар является одним из самых опасных и вредных продуктов.
Live24 10:19
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Происшествия
Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
Здоровье
Кубанские врачи попросили губернатора продлить карантин в крае
Карантин по коронавирусу, действие которого на территории Краснодарского края официально заканчивается в предстоящую субботу, 18 апреля, может быть продлен.
Российская газета 11:53
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Здоровье
В Оренбуржье за сутки еще 23 человека заболели коронавирусом
За последние сутки в регионе COVID-19 заразились еще 23 человека, из них десять человек были госпитализированы по клиническим показаниям.
Orenonline.ru 05:41
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Политика
Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией
В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
Lenta.ru 09:51
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31