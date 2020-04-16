Экономика
REGNUMForbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд.
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Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM 05:00
Политика
Российские ветераны просят перенести Парад Победы
Вести.Ru вчера в 08:50
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Авто
Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ
Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни.
Автоновости дня вчера в 05:41
Здоровье
34 новых случая коронавируса выявлено в Тверской области
В Тверской области зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19. Исследования дали положительный результат ещё у 34 человек.
ГТРК Тверь 03:47
Экономика
Минск запрашивает у Европы кредит в размере до 1 млрд долларов
По последним данным, правительство Республики Беларусь решило запросить у Европейского банка реконструкции и развития до 1 млрд долларов США.
Военное обозрение 05:13
Происшествия
В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
Общество
Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал новые поручения по борьбе с COVID-19. Документ опубликован на сайте Кремля.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Здоровье
Ещё у 60 жителей Красноярского края выявлен коронавирус
Ещё у 60 жителей Красноярского края выявлен коронавирус, большая часть инфицированных - жители краевого центра.
ИА Запад24 03:44
Происшествия
Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство
Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Происшествия
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Москвич, предположительно, предпринял попытку сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе.
Lenta.ru 05:44
Культура
Сергей Шнуров займется продюсированием сериалов
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров собирается продюсировать сериалы и реалити-шоу.
ТАСС 04:42
Армия и оружие
РВИО опубликовало уникальный документ с хронологией штурма Рейхстага
Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
РИА Новости вчера в 17:21
Общество
В Свердловской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
Сегодня, 16 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев COVID-19, число заболевших в регионе достигло 111 случаев.
Уральский меридиан 03:58
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Киберспорт
Fallout 76 стартовала в Steam хуже New Vegas и четвертой части
Fallout 4 запустили 472 тыс. пользователей, а New Vegas и Shelter собрали более 50 тыс. и 40 тыс. геймеров соответственно.
CyberSport.ru 14 апреля в 14:42
Общество
В России коронавирус за сутки нашли еще у почти 3,5 тыс. человек
Свыше 3,4 тыс. новых случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки (+14%), общее число инфицированных в стране достигло 27 938 случаев (+14,1%) в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:47
Общество
В Тульской области еще 44 человека заразились коронавирусом
Остальные контактировали с инфицированными. На данный момент в Тульской области зафиксировано 174 случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:50
Игры
CD Projekt RED представила корпорацию Arasaka из Cyberpunk 2077
CyberSport.ru 03:40
Происшествия
В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 16 апреля 2020, 11:57 — REGNUM В Курской области 16 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:57
Транспорт
Юрист рассказала, как оформить цифровой пропуск на даче, где нет интернета
Юрист Виктория Шергина рассказала, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу.
Комсомольская правда вчера в 09:54
Кино
Хаматова пожаловалась на множество проклятий из-за «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, получает множество проклятий из-за проекта.
Lenta.ru 02:33
Энергетика
Саудовская Аравия отвергла обвинения в продолжении нефтяной войны
Напомним, ранее информационное агентство Reuters сообщило, что Saudi Aramco предоставило отсрочку по платежам за поставленную нефть по крайней мере четырем нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе.
ИА Красная Весна вчера в 14:07
Происшествия
Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края
Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан при получении взятки в 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:07