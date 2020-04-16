Экономика

REGNUMREGNUMForbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд.
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Совокупное состояние богатейших бизнесменов России упало на $40 млрд в 2019 году

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Карта сокровищ: где живут миллиардеры

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Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета

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Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

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Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

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Экономика

Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ

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День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Экономика

Минск запрашивает у Европы кредит в размере до 1 млрд долларов

По последним данным, правительство Республики Беларусь решило запросить у Европейского банка реконструкции и развития до 1 млрд долларов США.
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Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
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Общество

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал новые поручения по борьбе с COVID-19. Документ опубликован на сайте Кремля.
Коммерсантъ 04:52
Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
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Здоровье

Ещё у 60 жителей Красноярского края выявлен коронавирус

Ещё у 60 жителей Красноярского края выявлен коронавирус, большая часть инфицированных - жители краевого центра.
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Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство

Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
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Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Происшествия

Москвич погиб при попытке убраться в квартире

Москвич, предположительно, предпринял попытку сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе.
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Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров собирается продюсировать сериалы и реалити-шоу.
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Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
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Общество

В Свердловской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

Сегодня, 16 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев COVID-19, число заболевших в регионе достигло 111 случаев.
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Fallout 76 стартовала в Steam хуже New Vegas и четвертой части

Fallout 4 запустили 472 тыс. пользователей, а New Vegas и Shelter собрали более 50 тыс. и 40 тыс. геймеров соответственно.
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В России коронавирус за сутки нашли еще у почти 3,5 тыс. человек

Свыше 3,4 тыс. новых случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки (+14%), общее число инфицированных в стране достигло 27 938 случаев (+14,1%) в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.
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CD Projekt RED представила корпорацию Arasaka из Cyberpunk 2077

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В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом

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Юрист рассказала, как оформить цифровой пропуск на даче, где нет интернета

Юрист Виктория Шергина рассказала, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу.
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Саудовская Аравия отвергла обвинения в продолжении нефтяной войны

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Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края

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