Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов. На первом месте оказался президент холдинга "Интеррос", крупнейший акционер ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, состояние которого составило 19,7 миллиарда долларов.

Экономика Число заявок на пособие по безработице в США превысило прогноз Число обращений за пособием по безработице в США за неделю превысило 5 миллионов, указано в отчете, опубликованном министерством труда страны в четверг. 1

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 1,1K

Футбол Дерби «Спартак» – «Динамо» вошло в Топ-50 в мире Россия в списке представлена матчами Спартака и Динамо (41-е место), а вовсе не встречами красно-белых с ЦСКА, которые в последнее время принято называть дерби всея Руси.

Общество Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство. 23

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 182

Экономика Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. 3

Общество Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране. 1K

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,5K

Космос В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с. 2

Политика Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза Президент России Владимир Путин в четверг встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и планирует провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экономика Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. 903

Футбол Федун прогнозирует катастрофическое падение зарплат игроков Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун считает, что произойдет существенное падение сумм трансферов и зарплат. 28

Общество Индекс самоизоляции Петербурга опустился в красную зону Индекс самоизоляции Петербурга к 14:31 по Москве опустился до уровня красной зоны — 2,4 балла из 5. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". 16

Общество МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. 309

Политика В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. 199