Общество
РИА НовостиForbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов. На первом месте оказался президент холдинга "Интеррос", крупнейший акционер ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, состояние которого составило 19,7 миллиарда долларов.
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Экономика
Число заявок на пособие по безработице в США превысило прогноз
Число обращений за пособием по безработице в США за неделю превысило 5 миллионов, указано в отчете, опубликованном министерством труда страны в четверг.
Вестник Кавказа 08:53
Общество
В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме
В Минобрнауки допустили, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме.
Lenta.ru 08:50
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
Матвиенко не увидела повода для объявления майских праздников рабочими
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что предпосылок для отмены майских праздников в этом году нет.
Известия 07:21
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Футбол
Дерби «Спартак» – «Динамо» вошло в Топ-50 в мире
Россия в списке представлена матчами Спартака и Динамо (41-е место), а вовсе не встречами красно-белых с ЦСКА, которые в последнее время принято называть дерби всея Руси.
Советский спорт 09:35
Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
На территории Кубани выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-19, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 04:06
Происшествия
Полковника Росгвардии поймали на вымогательстве крупной взятки
Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве 18 миллионов рублей.
Вести.Ru 06:01
Общество
В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
Известия 09:35
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Технологии
Количество консолей Sony PlayStation 5 будет ограничено
Консоль следующего поколения PlayStation 5 (PS5) компания Sony намерена выпустить в ограниченном количестве.
Shraibikus News 08:51
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 09:55
Общество
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Политика
74 российских школьника в США оказались в тяжелой ситуации
В США в сложной ситуации оказались 74 российских школьника. Прошлой осенью они выехали туда для обучения.
Вести.Ru 14 апреля в 12:39
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 06:38
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Политика
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и планирует провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
Футбол
Федун прогнозирует катастрофическое падение зарплат игроков
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун считает, что произойдет существенное падение сумм трансферов и зарплат.
Газета.Ru 08:22
Общество
В Свердловской области режим самоизоляции сохранится после 20 апреля
Сегодня, 16 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что после 20 апреля в регионе будет сохранён режим.
Уральский меридиан 10:10
Общество
Индекс самоизоляции Петербурга опустился в красную зону
Индекс самоизоляции Петербурга к 14:31 по Москве опустился до уровня красной зоны — 2,4 балла из 5. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".
DP.RU 07:54
Шоу-бизнес
В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59
Общество
МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Наука
Ученые объяснили причины массового вымирания 444 млн лет назад
Planet today сообщил, что теперь ученым предстоит выяснить, почему кислород исчез из земной атмосферы.
Слово и Дело вчера в 11:44
Экономика
Кофейные зерна резко подорожали из-за панического спроса
Фьючерсные контракты на кофейные зерна сильно подорожали в последнее время.
Ведомости 07:06