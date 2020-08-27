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Газета.Ru
Газета.Ru

Forbes обновил рейтинг богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых женщин России. Так, на первом месте осталась президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние возросло до $1,3 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Богатейшие россиянки установили рекорд

Lenta.ru04:12
Комсомольская правда

Forbes назвал богатейших женщин России

Комсомольская правда04:05
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС02:29
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ru03:00
Коммерсантъ

Forbes назвал самых богатых женщин России

Коммерсантъ02:39
Газета.Ru

Forbes обновил рейтинг богатейших женщин России

Газета.Ru03:49
Forbes

В рейтинге богатейших женщин России появились две новые участницы

Forbes02:11

Пропавшего 1 июля в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

Пропавший в начале июля в Новосибирске 14-летний подросток найден мертвым в лесном массиве, сообщила журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
ТАСС03:02
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Бывшие преподаватели ВШЭ объявили о создании «Свободного университета»

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ), с которыми университет не стал продлевать контракты на новый учебный год, объявили о создании независимого образовательного проекта «Свободный университет».
Медиазона02:46

Часы Omega вновь побывали на дне Марианской впадины

Одна из моделей, Omega Seamaster Planet Ocean «Ultra Deep», также была прикреплена к внешней стороне пилотируемого глубоководного аппарата Limiting Factor – таким образом дайверские часы Omega снова побывали в самом глубоком месте на Земле.
Как потратить02:18
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Apple объявила о прекращении выпуска трех популярных моделей iPhone

Apple планирует прекратить выпуск сразу трех популярных моделей смартфонов iPhone.Как сообщает Ufanotes.ru, американская корпорация Apple планирует остановку производства сразу трех популярных смартфонов.
Уфимские Заметки03:09
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