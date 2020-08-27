Forbes обновил рейтинг богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых женщин России. Так, на первом месте осталась президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние возросло до $1,3 млрд.В источнике
С чего всё началось
25 богатейших женщин России — 2020
Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
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