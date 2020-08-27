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Газета.Ru
Газета.Ru

Forbes обновил рейтинг богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых женщин России. Так, на первом месте осталась президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние возросло до $1,3 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Богатейшие россиянки установили рекорд

Lenta.ru04:12
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ru03:00
Газета.Ru

Forbes обновил рейтинг богатейших женщин России

Газета.Ru03:49
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъ04:38
Комсомольская правда

Forbes назвал богатейших женщин России

Комсомольская правда04:05
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС02:29
Forbes

В рейтинге богатейших женщин России появились две новые участницы

Forbes02:11

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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