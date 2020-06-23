Общество
Газета.RuForbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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с чего всё началось
Параметр «Уровень ЕГЭ» (10 баллов) принятых на обучение студентов остался без изменений. Кроме того, мы решили провести свое исследование и выяснить, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели. Именно из их ответов мы сформировали обновленную метрику «Качество выпускников» (30 баллов).Forbes00:51
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Происшествия
Школьница попала в реанимацию после укуса змеи на даче
Девочка попала в реанимацию после укуса змеи под Санкт-Петербургом.
РЕН ТВ 06:24
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Происшествия
Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
РИА Новости вчера в 17:01
Игры
Разработчики LEGO-игр потратили $1 млн на прототипы серьёзной игры по «Хоббиту», но Warner Bros. оказалась против
3DNews 06:24
Спорт
Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года.
News.ru 05:51
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
Общество
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов
Блогер Евгений Савин опубликовал в своем инстаграме анонс шоу «КраСава», в котором рассказал о мошенничестве с участием бывшего исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова.
Бомбардир.ру 06:18
Общество
В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом
Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
RT на русском 04:27
Гаджеты
Apple отказалась от процессоров Intel
Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Телеканал RTVI вчера в 15:58
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель
Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия вчера в 02:06
Энергетика
В России задумали построить еще больше нефтехранилищ
В Министерстве энергетики России задумались о строительстве большого количества нефтехранилищ, чтобы те стали аналогом американской системы и позволяли сглаживать колебания спроса и предложения.
Lenta.ru вчера в 13:22
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов
В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.
Paparazzi.ru вчера в 05:06
Гаджеты
Xiaomi анонсировала бюджетные детские «умные» часы
UfaTime.ru 04:23
Технологии
Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире
Японский суперкомпьютер Fugaku почти в три раза превосходит в скорости вычислений знаменитый аналог Summit, установленный в Национальной лаборатории США.
Актуальные Новости 04:48
Наука
В ДВФУ выделили новые противоопухолевые вещества из морской звезды
Naked Science вчера в 15:32
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом
Российский музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выпустил альбом «Знак огня».
Ридус 05:49
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома
Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ вчера в 08:19
Происшествия
В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына
Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17