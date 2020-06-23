Параметр «Уровень ЕГЭ» (10 баллов) принятых на обучение студентов остался без изменений. Кроме того, мы решили провести свое исследование и выяснить, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели. Именно из их ответов мы сформировали обновленную метрику «Качество выпускников» (30 баллов).

с чего всё началось

Политика Путин выступит с телеобращением Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 1,3K

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 147

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,9K

Происшествия Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм». 304

Спорт Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года.

Общество Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов Блогер Евгений Савин опубликовал в своем инстаграме анонс шоу «КраСава», в котором рассказал о мошенничестве с участием бывшего исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова.

Гаджеты Apple отказалась от процессоров Intel Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac. 5

Энергетика Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня. 7

Энергетика В России задумали построить еще больше нефтехранилищ В Министерстве энергетики России задумались о строительстве большого количества нефтехранилищ, чтобы те стали аналогом американской системы и позволяли сглаживать колебания спроса и предложения. 1

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.

Технологии Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире Японский суперкомпьютер Fugaku почти в три раза превосходит в скорости вычислений знаменитый аналог Summit, установленный в Национальной лаборатории США. 9

Экономика В России планируют увеличить пенсии по старости Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. 2,2K

Экономика ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы. 68