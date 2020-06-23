Параметр «Уровень ЕГЭ» (10 баллов) принятых на обучение студентов остался без изменений. Кроме того, мы решили провести свое исследование и выяснить, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели. Именно из их ответов мы сформировали обновленную метрику «Качество выпускников» (30 баллов).

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Происшествия Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена». 8

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