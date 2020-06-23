Общество

Газета.RuГазета.RuForbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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с чего всё началось

Университеты для будущей элиты: 100 лучших российских вузов по версии Forbes—2020

Параметр «Уровень ЕГЭ» (10 баллов) принятых на обучение студентов остался без изменений. Кроме того, мы решили провести свое исследование и выяснить, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели. Именно из их ответов мы сформировали обновленную метрику «Качество выпускников» (30 баллов).
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