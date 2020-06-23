Общество
Газета.RuForbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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с чего всё началось
Параметр «Уровень ЕГЭ» (10 баллов) принятых на обучение студентов остался без изменений. Кроме того, мы решили провести свое исследование и выяснить, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели. Именно из их ответов мы сформировали обновленную метрику «Качество выпускников» (30 баллов).Forbes00:51
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Экономика
На Украине попросили еще 169 млн долларов на стену с Россией
Госпогранслужба Украины попросила выделить дополнительные средства на строительство стены — защитного сооружения на границе с Россией.
НТВ 05:08
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Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Общество
Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК 10:49
Футбол
Гендузи во время матча насмехался над зарплатами игроков «Брайтона»
21-летний француз оскорблял футболистов и заявлял, что они никогда не будут зарабатывать столько, сколько получают игроки "Арсенала".
Soccer.ru 10:53
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Гаджеты
Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных
Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные.
ТАСС вчера в 15:35
Армия и оружие
Глава ДНР предостерёг Киев от агрессии против Донецка
Силы ДНР ответят на любые агрессивные действия украинских боевиков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ИА Новороссия вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Александр Домогаров пожаловался на травлю из-за поддержки Ефремова
Говорит Москва 09:13
Общество
Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
Политика
Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
Общество
Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы
RT на русском 09:38
Футбол
Болельщик «Бернли» не стал извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Небольшой самолет с баннером «Жизни белых важны» появился над манчестерским стадионом «Этихад» как раз в тот момент, когда футболисты «Манчестер Сити» и «Бернли» встали на одно колено в поддержку протестов против расовой дискриминации в США и других странах.
Советский спорт 05:26
Армия и оружие
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток вчера в 11:44
Футбол
Наставник ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Ореанда-Новости 21 июня в 11:54
Кино
Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине
Би-порт вчера в 09:30
Общество
В Ялте приняли присягу дворники
Крымская газета 05:57
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Политика
Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась, и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию.
РБК 10:58
Происшествия
Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов
Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
Политика
Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Общество
Всероссийскую перепись населения предложили перенести на полгода
Всероссийская перепись населения вместо октября этого года может пройти в апреле 2021-го, этот срок обозначен в проекте постановления Минэкономразвития и Росстата, который был направлен в другие ведомства.
РБК 09:57
Общество
Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно
В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе.
Интерфакс 06:26
Экономика
Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня 02:49
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Авто
Пенсионер купил себе McLaren 720S Spider на каждый день
Как и ожидалось, Харрфельдт - настоящий петролхэд.
Top Gear Russia 06:03