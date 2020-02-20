Общество
Долг.рфForbes обновил рейтинг самых дорогих компаний Рунета
Журнал Forbes обновил рейтинг самых дорогих компаний Рунета, актуализировав информацию об их стоимости в 2020 году. На 1 месте ожидаемо оказался "Яндекс" (цена компании - 14,6 млрд долл.).
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Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).Forbes00:52
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