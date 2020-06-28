Политика
РИА НовостиForbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Санкционное давление со стороны США вряд ли остановит проект "Северный поток — 2", строительство которого "основательно продвинулось". Такое мнение на страницах журнала Forbes высказал колумнист Кеннет Рапоза.
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Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28
Армия и оружие
В Китае заявили о неспособности «Пересвета» плавить броню танков
Журналист подчеркивает, что очень многие неверно полагают о способности лазерной установки плавить броню танков.
Военное дело 11:18
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com вчера в 10:39
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Аргументы и Факты 01:00
Политика
Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам по случаю Дня Конституции.
Lenta.ru 13:14
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
Газета.Ru 09:30
Политика
Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Известия 06:18
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
США в свое время настояли на выходе России из Группы восьми (G8), так как Москва имела фактические преимущества на внешнеполитической арене перед Вашингтоном, написал нынешний глава Белого Дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:37
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Космос
Симулятор от NASA показал закат на Венере и Уране
N+1 25 июня в 09:10
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Российская газета 06:22
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Турции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 около берегов Турции.
RT на русском 14:35
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
Известия 12:59
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Финансы
Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00