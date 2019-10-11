Банк плохих активов, также известный как «Траст», подсчитал долги Михаила Гуцериева перед банками. Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал Forbes источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».

с чего всё началось

Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».

Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Технологии В Китае построили «безголовую» субмарину В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.

Армия и оружие Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.

Футбол Кейн посетовал на небрежность в матче со сборной Чехии Благодаря победе сборная Чехии сравнялась с Англией по очкам – у обеих команд по 12 пунктов в группе А. При этом у англичан есть ещё одна игра в запасе.

Политика Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.

Происшествия Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Наука Новый тест определяет болезнь Лайма за 15 минут Исследователи отметили: их открытие впервые показало, что диагностику болезни Лайма можно провести в микрожидком формате, и это обеспечит нужный результат.

Киберспорт Комментатор матчей по Hearstone ушел в отставку из-за решения Blizzard Комментатор матчей по Hearstone Натан Замора, известный под ником ThatsAdmiable решил уйти в отставку из-за споров о решении Blizzard в отношении профессионального китайского геймера Blitzchung (настоящее имя — Чун Нг Вай).