Общество

РБКРБКForbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»

Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».
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с чего всё началось

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Банк плохих активов, также известный как «Траст», подсчитал долги Михаила Гуцериева перед банками. Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал Forbes источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».
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Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 18:50, Вашингтон
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Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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