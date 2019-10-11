Общество
РБКForbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»
Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».
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с чего всё началось
Банк плохих активов, также известный как «Траст», подсчитал долги Михаила Гуцериева перед банками. Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал Forbes источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».Forbesвчера в 23:53
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