Общество
РБКForbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»
Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».
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с чего всё началось
Банк плохих активов, также известный как «Траст», подсчитал долги Михаила Гуцериева перед банками. Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал Forbes источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».Forbesвчера в 23:53
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РИА Новости 08:12
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Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
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В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
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В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
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Говорит Москва 11:44
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«В районе населённого пункта Новоастраханское отмечено нахождение ЗРК «Бук» на временной позиции второй батареи 223-го зенитно-ракетного полка ВФУ», — сообщил Осадчий.
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