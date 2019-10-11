Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.

с чего всё началось

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Наука Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось Ученые из Океанографического института в Вудс-Хоуле и Массачусетского технологического института показали, что полистирол — один из самых распространенных в мире видов пластмасс — может разрушаться при воздействии солнечного света в течение десятилетий или столетий, а не тысяч лет, как считалось ранее.

Армия и оружие Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования военной полиции России, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Спорт ПКР получил официальное приглашение на Паралимпиаду-2020 в Токио Паралимпийский комитет России (ПКР) проинформировал о получении официального приглашения на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Происшествия Мужчина с газовым баллончиком попытался ограбить банк в Москве Мужчина с газовым баллончиком попытался ограбить офис финансово-кредитной организации на Волгоградском проспекте в Москве.

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в квартире Роспотребнадзор дал советы об оптимальной температуре воздуха в жилых домах. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Политика Трамп решил назначить Салливана послом США в России Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Волейбол Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Гаджеты Microsoft впервые за 25 лет добавила на клавиатуру новые кнопки Компания Microsoft впервые с 1994 года дополнила клавиатурный ряд двумя новыми кнопками.

Шоу-бизнес Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.

Театры Казанский актер умер на сцене во время спектакля Заслуженный артист Республики Татарстан, Курченков служил в ТЮЗе с 1996 года, уходя на короткий период с 2008 по 2009 годы.

Наука Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.

Армия и оружие США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.

Здоровье Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.

Происшествия Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.

Общество Многодетного отца никто не собирается лишать родительских прав Как следует из ответа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: "На заседании КДН и ЗП не принималось решение о необходимости обращения в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав Сидорова И.Н.".

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Политика США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Футбол Украина — Литва 2:0 (2-й тайм) В пятницу, 11 октября, в матче 7-го тура группового этапа отбора на Евро-2020 Украина примет Литву.