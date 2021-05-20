ПРАЙМForbes оценил потери криптомиллиардеров из-за падения биткоинаДвенадцать криптовалютных миллиардеров потеряли 15,5 миллиарда долларов за девять торговых дней из-за падения стоимости биткоина, подсчитал журнал Forbes.В источникеПРАЙМForbesБИЗНЕС OnlineРБКМосковский КомсомолецДождьРосбалтЦентральная Служба Новостей3DNewsRusbankrot.ruЭхо МосквыLenta.ruРоссийская газетаБизнес журналНовый ДеньПодробнее о событииВиталик Бутерин лишился статуса миллиардера после обвала криптовалютДождьвчера в 03:43Forbes подсчитал потери криптомиллиардеров из-за обвала биткоинаРоссийская газетавчера в 09:14Forbes оценил потери криптомиллиардеров из-за падения биткоинаПРАЙМвчера в 08:26После обвала криптовалют выходец из России, создатель Ethereum Виталик Бутерин покинул клуб криптомиллиардеровЭхо Москвывчера в 07:13«Влияние Илона не будет вечным»: Виталик Бутерин дал интервью после обвала криптовалютForbesвчера в 14:27Создатель Ethereum утратил статус молодого криптомиллиардера мираКомпаниявчера в 03:28Самый молодой криптомиллиардер мира перестал быть миллиардеромLenta.ruвчера в 03:26Показать ещёОценить21Поделиться