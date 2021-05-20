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Forbes оценил потери криптомиллиардеров из-за падения биткоина

Двенадцать криптовалютных миллиардеров потеряли 15,5 миллиарда долларов за девять торговых дней из-за падения стоимости биткоина, подсчитал журнал Forbes.В источнике
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Виталик Бутерин лишился статуса миллиардера после обвала криптовалют

Дождьвчера в 03:43

Forbes подсчитал потери криптомиллиардеров из-за обвала биткоина

Российская газетавчера в 09:14

Forbes оценил потери криптомиллиардеров из-за падения биткоина

ПРАЙМвчера в 08:26

После обвала криптовалют выходец из России, создатель Ethereum Виталик Бутерин покинул клуб криптомиллиардеров

Эхо Москвывчера в 07:13

«Влияние Илона не будет вечным»: Виталик Бутерин дал интервью после обвала криптовалют

Forbesвчера в 14:27

Создатель Ethereum утратил статус молодого криптомиллиардера мира

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