Европиевые звезды помогли понять, как синтезируются тяжелые элементы

Судя по высокой концентрации ядер металлов в звездах, взрывной синтез тяжелых элементов посредством r-процесса должен был начать совсем недавно — всего 4-5 миллиардов лет назад.