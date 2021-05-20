Forbes оценил потери криптомиллиардеров из-за падения биткоина
Создатель блокчейн-платформы Ethereum, уроженец Подмосковья Виталик Бутерин лишился статуса самого молодого криптомиллиардера в мире после обвала криптовалют.
Состояние криптовалютных миллиардеров в сумме сократилось на 15,5 миллиарда долларов после обвала криптовалют.
Общее состояние владельцев крупных криптовалютных активов сократилось с $62,3 млрд до $46,8 млрд, добавил Forbes USA.
Биткоин опустился до отметки начала февраля, а следующая за ним Эфириум, самая молодая и вторая по капитализации криптовалюта, потеряла в цене 40%.
С чего всё началось
Состояние основателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина снизилось примерно до $850 млн, и он потерял статус миллиардера, заявил
американский Forbes.