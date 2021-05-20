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Forbes оценил потери криптомиллиардеров из-за падения биткоина

Создатель блокчейн-платформы Ethereum, уроженец Подмосковья Виталик Бутерин лишился статуса самого молодого криптомиллиардера в мире после обвала криптовалют.
Дождь
Состояние криптовалютных миллиардеров в сумме сократилось на 15,5 миллиарда долларов после обвала криптовалют.
Lenta.ru
Общее состояние владельцев крупных криптовалютных активов сократилось с $62,3 млрд до $46,8 млрд, добавил Forbes USA.
Forbes
Биткоин опустился до отметки начала февраля, а следующая за ним Эфириум, самая молодая и вторая по капитализации криптовалюта, потеряла в цене 40%.
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С чего всё началось

Состояние основателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина снизилось примерно до $850 млн, и он потерял статус миллиардера, заявил
 американский Forbes.

Подробнее о событии

Forbes подсчитал потери криптомиллиардеров из-за обвала биткоина

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Создатель Ethereum утратил статус молодого криптомиллиардера мира

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После обвала криптовалют выходец из России, создатель Ethereum Виталик Бутерин покинул клуб криптомиллиардеров

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Виталик Бутерин лишился статуса миллиардера после обвала криптовалют

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Самый молодой криптомиллиардер мира перестал быть миллиардером

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Создатель Ethereum Виталик Бутерин перестал быть миллиардером после обвала криптовалют

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