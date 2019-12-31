с чего всё началось

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год. Американский журнал отмечает, что строительству трубопровода введенные США ограничения помешать не смогут.

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

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