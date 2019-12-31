Политика
Вести.RuForbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год. Американский журнал отмечает, что строительству трубопровода введенные США ограничения помешать не смогут.
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с чего всё началось
Для того чтобы окончательно внедрить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток–2", потребуется до двух месяцев, но за это время работы на объекте уже могут успеть завершиться, пишет Forbes.BaltNews.ltвчера в 07:02
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Украина становится проблемой для американской «энергетической оккупации» Европы
Новостной фронтвчера в 05:06
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Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
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Крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило о задержании двух граждан Украины.
Армия и оружие
Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем удары по объектам шиитов в Сирии и Ираке.
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин приглашен на Матч всех звезд НХЛ. Россиянин впервые примет участие в этом мероприятии.
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КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье
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Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если внезапно отказаться от алкоголя
По словам эксперта, человек, который выпивал ежедневно и отказался от вредной привычки, заметит положительные изменения уже в первую трезвую неделю.
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Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
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Футбол
«Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски
Туринцы согласовали условия личного контракта с игроком, который будет получать 2-3 млн евро в год на ближайшие 4,5 сезона.
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Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
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Телегин объяснил развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
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51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
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Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
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С 2020 года в стране начинают действовать новые правила выгула собак опасных пород.
Общество
Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии
Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
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«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»
20 декабря Палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшее использование товарного знака «МТС Афиша».