Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Рейтинг ста наиболее надежных российских банков по версии журнала Forbes возглавил Райффайзенбанк. Годом ранее он занимал в рейтинге вторую строчку, но теперь вышел на первое место, обогнав лидера 2019 года — "Юникредит банк". На третьем месте, как и в прошлом году, расположился Росбанк.
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с чего всё началось

100 надежных российских банков — 2020. Рейтинг Forbes

«Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые.
Forbes00:05

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В рейтинге Forbes надежных банков России сменился лидер

РБК05:29

В рейтинге Forbes самых надежных российских банков сменился лидер

Ведомости02:02

В рейтинге самых надежных банков от Forbes сменился лидер. В топ-100 попали и уральские организации

URA.Ru02:51

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

РИА Новости02:19

В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер

Коммерсантъ02:17

Райффайзенбанк стал самым надежным банком в России по версии Forbes

ТАСС04:07

В рейтинге 100 надежных банков по версии Forbes сменился лидер

Forbes00:45
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Транспорт

В Петербурге отменяют автобусные рейсы

Автобусные перевозчики международных отправлений отменяют рейсы с автовокзала Санкт-Петербурга из-за коронавирусной инфекции.
Konkretno.ru 07:14
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Коммерсантъ 15 марта в 17:36
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РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
Политика

В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Известия 06:02
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

Конституционный суд одобрил «обнуление» президентских сроков Путина

Ранее, выступая на заседании Государственной думы, президент РФ Владимир Путин ответил на предложение депутата Валентины Терешковой об «обнулении» его сроков, заявив, что готов на такую меру — но лишь при условии, что ее сначала одобрит Конституционный суд РФ, а потом поддержат российские граждане во время голосования по поправкам.
Инфо24 вчера в 09:44
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Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию

Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию. Перевод материала опубликовали в издании "ПолитЭксперт".
Piter.tv 05:46
Здоровье

Больницу святого Георгия перепрофилируют для больных пневмонией и ОРВИ

Больница святого Георгия изменит профиль и будет принимать больных только с пневмонией и гриппом, так как Боткинская и Введенская больницы переполнены.
Piter.tv 03:32
Политика

Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования

Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 05:32
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Политика

Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается

Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Интерфакс 06:45
Авто

Официально представлена новая Hyundai Creta для Индии

В Индии состоялись официальная презентация и старт продаж новой Hyundai Creta для местного рынка.
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Армия и оружие

Американская подлодка пробила лед в российской Арктике

Возле архипелага Земля Франца-Иосифа, принадлежащего РФ, смогла всплыть субмарина американских ВМС, пробив толстый слой льда.
Discover24 03:45
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
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Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
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Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:46
Хоккей

«Салават Юлаев» рассказал, что делать с билетами на матч с «Ак Барсом»

Хоккейный «Салават Юлаев» выступил с заявлением о возможном возврате билетов на матчи с казанским «Ак Барсом», которые должны были состояться 22 и 24 марта в «Уфа-Арене».
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Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь

Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Rostov.ru вчера в 16:31
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Информацию, распространяемую по родительским чатам, назвали ложью

В сообщениях, которые распространяются в мессенджерах, говориться, что в школах будут проводиться рейды.
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Общество

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Кино

Съемки «Матрицы 4» остановили из-за коронавируса

Amazon остановила производство сериала «Властелин колец», а Netflix вынуждена была поставить на паузу съемки третьего сезона сериала «Ведьмак».
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Происшествия

В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью

На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.
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Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
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Авто

В России начались продажи «заряженого» седана Audi S8

Немецкая компания Audi начала принимать заказы в России на новый «заряженный» седан S8.
Известия 07:02
Политика

Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа

Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
РИА Новости 06:03
Общество

Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса

Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
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CD Projekt бесплатно раздает дополнительные материалы к «Ведьмаку»

В онлайн-магазине GOG.com стартовала бесплатная раздача The Witcher Goodies Collection - сборника бонусных материалов по игровой серии "Ведьмак".
Российская газета 03:33
Общество

Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 30 человек и достигло 93.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:37
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