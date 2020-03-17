Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков. Регулятор сместил с лидирующей позиции ЮниКредит Банк, который оказался на втором месте.
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100 надежных российских банков — 2020. Рейтинг Forbes

«Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые.
Forbes00:05

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Райффайзенбанк стал самым надежным банком в России по версии Forbes

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Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

Газета.Ru03:39

В рейтинге Forbes самых надежных российских банков сменился лидер

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В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер

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В рейтинге самых надежных банков от Forbes сменился лидер. В топ-100 попали и уральские организации

URA.Ru02:51

В рейтинге 100 надежных банков по версии Forbes сменился лидер

Forbes00:45
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ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением

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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
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Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
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Пожелай мне удачи: Группа крови рассказала ученым о шансах человека заразиться коронавирусом

Исследовав выборку, специалисты пришли к выводу, что менее всего устойчивы к заражению коронавирусом люди со II группой крови - больше шансов заполучить инфекцию именно у них.
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На Украине назначена новый генпрокурор

Верховная рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой.
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РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
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Максим Фадеев хочет лишить Глюкозу сценического имени

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Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

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Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

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Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
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Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
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Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

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Фондовый рынок США демонстрирует рекордное падение индексов

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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС вчера в 09:21
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The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»

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Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

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Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
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