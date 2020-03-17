Яндекс НайтиБудьте в ПлюсеВойтиПоискКартинкиВидеоКартыМаркетНовостиПереводчикЭфирКоллекцииКьюУслугиМузыкаДискПочтаВсеЕщёГлавноеЭкономикаЕщёСШАЭкономикаЕщёИнтересноеЭкономикаЕщёПолитикаЭкономикаЕщёОбществоЭкономикаЕщёЭкономикаЕщёВ миреЕщёСпортЕщёПроисшествияЕщёКультураЕщёТехнологииЕщёНаукаЕщёАвтоЭкономикаЕщёрекламаГлавноеПравительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавирусаВласти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавирусаПутин: несистемная оппозиция не является врагом государстваСбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратноРоссиянам дали советы по защите от кибер-коронавирусаВОЗ сообщила о 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за суткиСаудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войнеУкраина закрыла КПП на границе с Крымом из-за коронавирусаСбербанк привлечет к работе осужденныхForbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банковРоссийские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19Минюст США снял обвинения с компании Евгения ПригожинаКХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделюВ АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынкеРоссия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 годаГазета.RuForbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банковВечерняя Москва217Дождь0:34Телеканал 360°0:32Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков. Регулятор сместил с лидирующей позиции ЮниКредит Банк, который оказался на втором месте.В источнике Оценить71Комментировать57С чего всё начиналось 100 надежных российских банков — 2020. Рейтинг Forbes«Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые.Forbes 00:05 Подробнее о событии В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидерКоммерсантъ 02:17В рейтинге самых надежных банков от Forbes сменился лидер. В топ-100 попали и уральские организацииURA.Ru 02:51Forbes опубликовал список самых надёжных банков РоссииГоворит Москва 02:29рекламаГлавноеПравительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавирусаВласти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавирусаПутин: несистемная оппозиция не является врагом государстваСбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратноРоссиянам дали советы по защите от кибер-коронавирусаВОЗ сообщила о 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за суткиСаудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войнеУкраина закрыла КПП на границе с Крымом из-за коронавирусаСбербанк привлечет к работе осужденныхForbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банковРоссийские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19Минюст США снял обвинения с компании Евгения ПригожинаКХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделюВ АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынкеРоссия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 годаForbes сообщил об утечке прогнозов Goldman Sachs по коронавирусуЗаписи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет, пишет журнал Forbes.Россия увеличила вложения в гособлигации США на $536 млнВ январе Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) на $536 млн по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных минфина США, пишет «Интерфакс».Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавирусаПравительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавирусаЭксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.рекламаСпасение от коронавируса Трамп готовил только для АмерикиПрезидент Дональд Трамп в начале марта пытался перекупить немецких ученых из фирмы CureVac, работающих над вакциной против коронавируса, сообщила берлинская газета Welt am Sonntag.В Москве следователи нашли маленькую девочку около тела ее материКак уточняет канал РЕН ТВ, годовалая девочка провела в квартире с телом матери несколько дней.КС России признал законность поправок в Конституцию14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещениеВ Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.реклама65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусомФранцузская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.СКР возобновил дело о похищении Ярошенко спецслужбами СШАДело по факту похищения Константина Ярошенко в 2010 году в Либерии возобновлено.На Украине назначили генпрокурора6 марта временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины был назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку.рекламаЗвезда «Игры престолов» и Идрис Эльба заразились коронавирусомЕще две звезды международного уровня сообщили о заражении коронавирусом - ими стали исполнитель роли Тормунда в сериале "Игра престолов" Кристофер Хивью и звезда фильмов киновселенной Marvel Идрис Эльба.Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавирусаВласти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.В РФ ответили на критику Лукашенко о перекрытии границВ российском правительстве прокомментировали критику белорусского президента Александра Лукашенко в отношении принятого Россией решения о перекрытии границ на фоне распространения коронавируса.Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской областиЧетыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.реклама«Яндекс» представил онлайн-карту распространения коронавирусаНапомним, по последним данным количество зараженных коронавирусом в России увеличилось до 93.Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратноСбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин.Путин: несистемная оппозиция не является врагом государстваНесистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.Собянин рассказал о дополнительных мерах противодействия коронавирусуПо указу мэра Москвы Сергея Собянина с 21 марта по 12 апреля в столице закроют государственные школы, а также различные кружки и секции.рекламаПетербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавирусаПетербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.«Роскосмос» из-за коронавируса перенес празднование Дня космонавтики«Роскосмос» перенесет празднование Дня космонавтики из-за распространения коронавируса.Министра образования Мурманской области уличили в неграмотностиЖители Мурманской области уличили в незнании правил русского языка нового министра образования региона Анну Головину.Сбербанк привлечет к работе осужденныхЗаместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).рекламаУслуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмыПо данным портала G1, до побега заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы, которых удерживают в колонии до сих пор.Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлянНа своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылетаФутболисты «Тамбова» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России уверенно обыграли «Крылья Советов» из Самары.рекламаУ клеток человека обнаружили вторую «дверь» для коронавирусаНа поверхности клеток человека найдена еще одна дверь для проникновения коронавируса.Норвежский лыжник Нортуг сравнил Большунова с собойОлимпийский чемпион Петтер Нортуг сравнил с собой российского лыжника Александра Большунова, который в этом сезоне стал победителем Кубка мира.