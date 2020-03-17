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Газета.RuГазета.Ru
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Вечерняя Москва
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Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков. Регулятор сместил с лидирующей позиции ЮниКредит Банк, который оказался на втором месте.В источнике
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С чего всё начиналось
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100 надежных российских банков — 2020. Рейтинг Forbes

«Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые.
Forbes 00:05 
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В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер

Коммерсантъ 02:17
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В рейтинге самых надежных банков от Forbes сменился лидер. В топ-100 попали и уральские организации

URA.Ru 02:51
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Forbes опубликовал список самых надёжных банков России

Говорит Москва 02:29
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Звезда «Игры престолов» и Идрис Эльба заразились коронавирусом

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В РФ ответили на критику Лукашенко о перекрытии границ

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