Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости». В него вошли 30 крупнейших компаний, чья недвижимость приносит им небольшой арендный доход. Первое место вновь заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.
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с чего всё началось

Короли российской недвижимости — 2020. Рейтинг Forbes

В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Forbesвчера в 23:21

Подробнее о событии

В рейтинге королей российской недвижимости появилось два новых имени

Forbes00:05

В рейтинге Forbes королей российской недвижимости появились два новичка

РБК01:13

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Коммерсантъ01:29

Forbes составил рейтинг королей российской недвижимости. В списке — экс-владелец «Югры» и дети свердловского депутата Госдумы

URA.Ru01:08

Forbes представил рейтинг королей российской недвижимости

БИЗНЕС Online00:57

Семью свердловского депутата Госдумы признали «королями недвижимости»

Политсовет01:24
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Общество

Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Газета.Ru вчера в 21:39
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Политика

После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор

Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как избежать переутомления

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как избежать переутомления. Информация опубликована на сайте ведомства.
News.ru 00:03
Политика

Трамп ограничит въезд в США для белорусов

Президент США Дональд Трамп намерен ограничить въезд в страну для граждан семи государств, включая Белоруссию и Киргизию.
Ruposters.ru вчера в 04:00
Общество

Ученый заверил, что проснувшиеся в столице клещи не покусают москвичей

РИА Новости вчера в 22:07
Происшествия

В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Происшествия

Завершено расследование дела о ДТП с участием Андрея Косилова

Коммерсантъ Челябинск 01:07
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Армия и оружие

Турция объяснила военную интервенцию в Ливию желанием установить мир

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, объяснил незаконные поставки оружия боевикам ПНС и отправку турецких военных в Ливию желанием установить в североафриканской стране мир.
ФАН вчера в 08:36
Армия и оружие

National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет

Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Известия вчера в 23:59
Авто

Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается

Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
Коммерсантъ FM 21 января в 13:04
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Здоровье

В Башкирии введут доплату врачам за переубеждение беременных женщин

В Башкирии врачи станут отговаривать женщин делать аборты.
Профиль вчера в 07:51
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

Интерфакс 00:44
Армия и оружие

США объяснили присутствие своих военных сил в Сирии

Discover24 01:38
Политика

В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии

Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.
РИА Новости вчера в 19:12
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Политика

Пушков оценил шансы Украины вступить в ЕС вместо Великобритании

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
Известия вчера в 19:21
Футбол

«Арсенал» обыграл «Кешля» в контрольном матче в Турции

Тульский "Арсенал" обыграл азербайджанскую команду "Кешля" в ходе контрольного матча, проведенного в турецком Белеке.
Тульская служба новостей вчера в 10:51
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
Политика

Стало известно о снятии Токио территориальных требований на переговорах с СССР в 1956 году

Японское правительство в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР сняло требование о продолжении обсуждения судьбы всей южной части Курил, пишет газета «Асахи» со ссылкой на до сих пор не публиковавшиеся дипломатические записи сотрудников японского МИД.
Взгляд.ру 00:39
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Вечерний курьер вчера в 11:47
Политика

Киев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле

Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти холокоста в Израиле.
BFM.ru вчера в 09:05
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает газета Sydney Morning Herald.
РИА Новости 01:15
Гаджеты

Bloomberg: Apple представит бюджетный iPhone в марте

Отмечается, что Face ID на бюджетном iPhone не будет. Последний бюджетный смартфон от Apple, iPhone SE, был выпущен еще в 2016 году.
Компания вчера в 06:45
Политика

РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку

После назначения нового Генерального прокуратура Игоря Краснова руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку.
URA.Ru вчера в 09:39
Экономика

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
ТАСС вчера в 15:56
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:05
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Российский предприниматель, меценат. Президент и основатель группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний в различных отраслях экономики РФ. Президент благотворительного фонда «Ташир». По состоянию на июль 2019 года занимает 568-е место в рейтинге самых богатых людей мира и 32-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $3.9млрд
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