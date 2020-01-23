Экономика
КоммерсантъForbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»
Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости». В него вошли 30 крупнейших компаний, чья недвижимость приносит им небольшой арендный доход. Первое место вновь заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.
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В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.Forbesвчера в 23:21
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В Башкирии врачи станут отговаривать женщин делать аборты.
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В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии
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Политика
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«Арсенал» обыграл «Кешля» в контрольном матче в Турции
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Технологии
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Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Политика
Стало известно о снятии Токио территориальных требований на переговорах с СССР в 1956 году
Японское правительство в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР сняло требование о продолжении обсуждения судьбы всей южной части Курил, пишет газета «Асахи» со ссылкой на до сих пор не публиковавшиеся дипломатические записи сотрудников японского МИД.
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В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
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Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти холокоста в Израиле.
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РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку
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Экономика
Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
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Здоровье
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.