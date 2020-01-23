В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости». В него вошли 30 крупнейших компаний, чья недвижимость приносит им наибольший арендный доход. Первое место вновь заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

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