Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости». В него вошли 30 крупнейших компаний, чья недвижимость приносит им наибольший арендный доход. Первое место вновь заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.
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Короли российской недвижимости — 2020. Рейтинг Forbes

В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Forbesвчера в 23:21

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Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

Российская газета03:04

Названы «короли недвижимости» России

Взгляд.ру02:12

В рейтинге королей российской недвижимости появилось два новых имени

Forbes00:05

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Коммерсантъ01:29

В рейтинге Forbes королей российской недвижимости появились два новичка

РБК01:13

Forbes составил рейтинг королей российской недвижимости. В списке — экс-владелец «Югры» и дети свердловского депутата Госдумы

URA.Ru01:08

Forbes назвал «королей недвижимости» России

РИА Новости01:57
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ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 02:07
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Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 62,05 рубля. Курс евро увеличился на 19 копеек и составил 68,78 рубля.
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Вероника Скворцова стала главой ФМБА

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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

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Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Происшествия

У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус

22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
РБК вчера в 12:07
Происшествия

Сообщения о минировании детских садов проверяют во Владивостоке

19 детских садов во Владивостоке получили тревожные сообщения о минировании зданий.
АиФ Владивосток вчера в 22:10
Общество

Замначальника отделения «Хрустальный» Аксенов получил за шоу Навки 8 млн рублей из бюджета. По документам он значится артистом

Росконцерт выступал заказчиком шоу. Проект имел государственное финансирование, на него выделялась субсидия из федерального бюджета.
Sports.ru 00:20
Общество

Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам

В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.
Вокруг ТВ вчера в 09:26
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Виннипег», Куликов и Гавриков очков не набрали

Российские игроки Владислав Гавриков и Дмитрий Куликов очков не набрали.
Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Происшествия

СК РФ выступает за заочный арест сахалинского бизнесмена Кана

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого (Олега Кана — ред) заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении официального представителя, размещенном на официальном сайте СК РФ.
REGNUM 01:01
Происшествия

В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

РИА Новости 00:43
Теннис

Рублев уверенно прошел в третий раунд Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев победил японца Ючи Сугиту во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Матч ТВ 02:56
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Natus Vincere упали в нижнюю сетку DreamLeague Leipzig Major

Natus Vincere уступили Alliance в первом раунде верхней сетки DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Команда Бакыта «Zayac» Эмилжанова проиграла со счетом 1:2 и упала в нижнюю сетку мейджора.
Спорт-Экспресс 00:35
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Lenta.ru 01:53
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как избежать переутомления

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как избежать переутомления. Информация опубликована на сайте ведомства.
News.ru 00:03
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском вчера в 02:26
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Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Газета.Ru 01:34
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
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Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Бомбардир.ру вчера в 09:54
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Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области

Российская газета 02:44
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Лидер Башкирии наградил врачей, спасших раненую беременную женщину

У будущей матери было глубокое проникающее ранение в живот, две жизни висели на волоске, но врачи спасли обе.
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Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
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Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

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Российский предприниматель, меценат. Президент и основатель группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний в различных отраслях экономики РФ. Президент благотворительного фонда «Ташир». По состоянию на июль 2019 года занимает 568-е место в рейтинге самых богатых людей мира и 32-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $3.9млрд
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