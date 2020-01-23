Экономика
КоммерсантъForbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»
Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости». В него вошли 30 крупнейших компаний, чья недвижимость приносит им наибольший арендный доход. Первое место вновь заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.
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с чего всё началось
В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.Forbesвчера в 23:21
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Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
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Александр Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
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«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Происшествия
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Общество
Замначальника отделения «Хрустальный» Аксенов получил за шоу Навки 8 млн рублей из бюджета. По документам он значится артистом
Росконцерт выступал заказчиком шоу. Проект имел государственное финансирование, на него выделялась субсидия из федерального бюджета.
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Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам
В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Виннипег», Куликов и Гавриков очков не набрали
Российские игроки Владислав Гавриков и Дмитрий Куликов очков не набрали.
Происшествия
СК РФ выступает за заочный арест сахалинского бизнесмена Кана
«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого (Олега Кана — ред) заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении официального представителя, размещенном на официальном сайте СК РФ.
Теннис
Рублев уверенно прошел в третий раунд Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев победил японца Ючи Сугиту во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Киберспорт
Natus Vincere упали в нижнюю сетку DreamLeague Leipzig Major
Natus Vincere уступили Alliance в первом раунде верхней сетки DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Команда Бакыта «Zayac» Эмилжанова проиграла со счетом 1:2 и упала в нижнюю сетку мейджора.
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Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Здоровье
Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как избежать переутомления
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как избежать переутомления. Информация опубликована на сайте ведомства.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Политика
Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы
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В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Футбол
Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году
Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
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Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области
Здоровье
Лидер Башкирии наградил врачей, спасших раненую беременную женщину
У будущей матери было глубокое проникающее ранение в живот, две жизни висели на волоске, но врачи спасли обе.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.