Владелец «Интерроса» Владимир Потанин возглавил российскую часть глобального списка Forbes, свидетельствуют данные Forbes Real Time. В глобальном рейтинге, составляемом ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.

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Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes. Как отмечает издание, в глобальном рейтинге, который составляется ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.

Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

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