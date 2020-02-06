Экономика

RT на русскомRT на русскомПотанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes. Как отмечает издание, в глобальном рейтинге, который составляется ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.
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с чего всё началось

В списке богатейших россиян сменился лидер

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин возглавил российскую часть глобального списка Forbes, свидетельствуют данные Forbes Real Time. В глобальном рейтинге, составляемом ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.
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Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

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