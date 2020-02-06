Экономика

Вести.RuВести.RuПотанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян. Потанин с состоянием в 25,1 миллиарда долларов оттеснил с первого места Леонида Михельсона — совладельца "НОВАТЭКа" и "СИБУРа", сообщил Forbes.
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с чего всё началось

В списке богатейших россиян сменился лидер

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин возглавил российскую часть глобального списка Forbes, свидетельствуют данные Forbes Real Time. В глобальном рейтинге, составляемом ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.
Forbes07:04

Подробнее о событии

Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

RT на русском07:59

Потанин вышел на первое место в рейтинге российских миллиардеров Forbes

РБК07:54

В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

URA.Ru06:57

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

ТАСС07:27

Forbes опубликовал список богатейших россиян

РИА Новости07:21

В списке богатейших россиян сменился лидер

Forbes07:04

Потанин и Алекперов обошли Михельсона в списке Forbes

Коммерсантъ07:50
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Армия и оружие

Военные РФ провели патрулирование Сирии без турецких коллег

Российская газета 03 февраля в 14:15
Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

РИА Новости 08:05
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Российская газета 10:36
Шоу-бизнес

Анна Семенович пожаловалась на боли после операции на ноге

Певица Анна Семенович на своей странице в Instagram написала о перенесенной недавно операции.
Pravda.Ru 07:07
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Политика

Самолёт с российскими детьми вылетел из Сирии

В Россию с 2017 года уже вывезли более 100 детей из Сирии и Ирака.
Говорит Москва 13:17
Спорт

Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:17
Технологии

Huawei и Xiaomi решили создать конкурента Google Play

Китайские гиганты Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу, призванную конкурировать с магазином Google Play, рассказали агентству Reuters информированные источники.
Forbes 08:20
Общество

У Boeing 737 MAX выявлены новые проблемы с программным обеспечением

REGNUM 14:25
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Общество

Путин обсудит в Кремле вопросы науки и образования

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что одним из ключевых на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию будет вопрос распределения бюджетных мест в регионах страны для развития высококвалифицированных кадров на местах.
ТАСС вчера в 16:01
Политика

Рада рассмотрела 184 правки к закону о продаже земли из более чем 4 тысяч

Верховная рада Украины сегодня, 6 февраля, завершила работу, рассмотрев 184 из более чем 4 тыс. правок к законопроекту о продаже земли, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 12:51
Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Коммерсантъ 14:03
Футбол

Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие

Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
iReactor 07:16
Авто

«АвтоВАЗ» приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Lenta.ru 12:10
Политика

Парламент Армении принял решение о референдуме по отставке членов КС

Парламент Армении во время внеочередного заседания принял решение о проведении всенародного референдума по вопросу досрочной отставки членов и председателя Конституционного суда.
RT на русском 12:58
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM 04:37
Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 09:13
Политика

Песков объяснил поправку об индексации пенсий в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, с чем связаны поправки об индексации пенсий в Основной закон, передает «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:16
Общество

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:59
Культура

Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас

Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
Татар-информ 00:42
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную ракету Minuteman 3

Испытания ракеты Minuteman 3 без ядерного заряда провели США в Тихом океане, сообщает Fox Business.
Красная весна вчера в 18:18
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Политика

В Чувашии создали новое министерство

Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.
REGNUM 04:55
Культура

Шоу Собчак на Первом канале обвинили в плагиате

Культуромания вчера в 09:43
Происшествия

Задержан поджигатель Никулинского суда Москвы

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали человека, попытавшегося поджечь здание Никулинского суда столицы.
Московский Комсомолец 08:35
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН 11:37
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

РИА Новости 10:28
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