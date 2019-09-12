Экономика
Газета.RuForbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Третья строчка в списке богатейших россиян досталась совладельцу "Лукойла" Вагиту Алекперову с $21,2 млрд. На четвертом месте оказался основной акционер НЛМК Владимир Лисин с $21,2 млрд. Пятую строчку в рейтинге занял Алексей Мордашов с $20,4 млрд.
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с чего всё началось
Богатейшим россиянином остается партнер Тимченко по «Новатэку» и «Сибуру» Леонид Михельсон. Его состояние за день увеличилось на $133 млн, до $26,2 млрд. На третьей строчке расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $21,2 млрд, на четвертом — Владимир Лисин с $20,8 млрд.Forbesвчера в 12:56
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Общество
Медведев призвал ввести более гибкий рабочий график
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что дистанционная занятость в стране должна быть урегулирована трудовым законодательством.
Московский Комсомолец вчера в 07:22
Наука
В Китае создали первого в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека
Международная команда ученых во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа создала в китайской лаборатории эмбрион-химеру обезьяны и человека.
UfacityNews.ru 09 сентября в 07:42
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика
В США приспустят флаги в память о погибших в терактах 11 сентября
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM вчера в 01:37
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
Появилось видео застрявшего на парашюте бойца ВДВ
В Уссурийске боец ВДВ в результате учебного прыжка с парашютом приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.
Lenta.ru 03:39
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Культура
Петру Мамонову в четверг сделают операцию на сердце
По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию.
Говорит Москва вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 10 сентября в 06:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.
Известия вчера в 15:52
Технологии
Крупнейшие игроки рынка подготовят стратегию больших данных
В Минкомсвязи 2 сентября прошло обсуждение стратегии развития рынка больших данных, сообщил человек, знакомый ходом этого совещания, и подтвердил директор департамента Минкомсвязи Василий Слышкин.
Ведомости вчера в 17:23
Футбол
Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
Нева Спорт 03:39
Финансы
К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей
Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ 03:16
Футбол
Слуцкий и братья Березуцкие построят стадион в Волгограде
Деньги в строительство, которое обойдется примерно в 45-50 миллионов рублей, также вложат ассистенты Слуцкого по тренерскому штабу «Витесса», экс-защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие.
Матч ТВ 04:11
Экономика
В России вновь зафиксирована недельная дефляция
С 3 по 9 сентября цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Это вторая неделя подряд, когда служба фиксирует недельную дефляцию.
Ведомости вчера в 17:15
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).
РБК вчера в 13:29
Гаджеты
Fujifilm представила беззеркалку X-A7: улучшенный автофокус, видео 4K/30p и цена в $700
Fujifilm X-A7 поступит в продажу 24 октября в комплекте с объективом Fujinon XC 15–45 мм F3,5–5,6 OIS PZ — весь комплект будет продаваться за $700.
3DNews 03:43
Космос
Китай успешно запустил три спутника
Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
RT на русском 01:23
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Кино
Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.
iReactor вчера в 19:19
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59