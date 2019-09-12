Богатейшим россиянином остается партнер Тимченко по «Новатэку» и «Сибуру» Леонид Михельсон. Его состояние за день увеличилось на $133 млн, до $26,2 млрд. На третьей строчке расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $21,2 млрд, на четвертом — Владимир Лисин с $20,8 млрд.

с чего всё началось

Третья строчка в списке богатейших россиян досталась совладельцу "Лукойла" Вагиту Алекперову с $21,2 млрд. На четвертом месте оказался основной акционер НЛМК Владимир Лисин с $21,2 млрд. Пятую строчку в рейтинге занял Алексей Мордашов с $20,4 млрд.

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