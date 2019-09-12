Экономика
РБКТимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.
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с чего всё началось
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.Forbesвчера в 12:56
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Общество
«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги
Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
Интерфакс 03:18
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Футбол
Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
Нева Спорт 03:39
Политика
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
Вести.Ru 01:20
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 10 сентября в 15:23
Энергетика
Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа
Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.
РБК вчера в 15:59
Политика
В США прошли памятные мероприятия по случаю годовщины 11 сентября
Говорит Москва вчера в 12:03
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
В отличие от загадочного межзвездного астероида Оумуамуа, который был открыт два года назад только после сближения с Солнцем (перигелием), комета Борисова только приближается к эклиптике и по расчетам специалистов, окажется на минимальном расстоянии от Солнца 10 декабря 2019 года.
Газета.Ru 03:11
Авто
Volkswagen выпустит обновленный Tiguan в 2020 году
Немецкая компания Volkswagen выпустит обновленный кроссовер Tiguan в 2020 году, а его «заряженную» версию Tiguan R – в 2021-м.
Автоновости дня 03:30
Футбол
Участники еврокубков летом потратили на трансферы 4 миллиарда евро
Восемьдесят футбольных клубов, которые в сезоне-2019/20 сыграют в основных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, прошедшим летом потратили в общей сложности на трансферы 3,980 миллиарда евро, сообщается в отчете УЕФА.
РИА Новости 01:16
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Авто
Ferrari планирует отказаться от V12
В рамах интервью с техническим директором Ferrari Майклом Лайтерсом (Michael Leiters) стало известно, что из ужесточение норм выбросов и новых норм звука усложняет жизнь 12-цилиндровому двигателю.
SpeedMe 01:31
Политика
Пять новоизбранных губернаторов превзошли по популярности президента
Превзошли Путина по популярности также глава Калмыкии Бату Хасиков и курский губернатор Роман Старовойт.
Ведомости вчера в 17:12
Политика
Глава МВД Украины Аваков прокомментировал сообщения о своей отставке
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал появившиеся накануне сообщения об уходе в отставку.
Российский Диалог вчера в 23:03
Армия и оружие
Американские бомбы и БПЛА теперь корректируют с помощью iPad
Как отмечается, в ходе испытания в многоцелевом вертолете сил специальных операций MH-47 (создан на базе «Чинука») находился оператор, который использовал планшет iPad для управления планирующей мини-бомбой GBU-69.
Военное обозрение 03:25
Спорт
Украинский шахматист намекнул на предвзятость РУСАДА на Кубке мира в России
Украинский гроссмейстер, участник Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске Руслан Пономарев обвинил представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в предвзятом отношении к себе.
Чемпионат 04:09
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Происшествия
В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой
RT на русском 04:03
Армия и оружие
НАТО: США не планируют размещать в Евразии запрещенные ДРСМД ракеты
Российская газета вчера в 23:30
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ вчера в 20:29