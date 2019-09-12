Экономика

РБКРБКТимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.
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Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.
Forbesвчера в 12:56

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Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Forbesвчера в 12:56

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

РБКвчера в 14:29

Тимченко вышел на второе место в российском списке Forbes

Коммерсантъвчера в 16:49

Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян

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Бизнесмен, отсудивший у Антипинского НПЗ миллиарды, стал вторым в списке богатейших россиян

URA.Ruвчера в 17:33

Состояние богатейших россиян увеличилось за день на сотни миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 17:30

Тимченко обогнал Алекперова в рейтинге Forbes

News.ruвчера в 15:01
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Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
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Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
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Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Гаджеты

Компания Apple презентовала iPhone 11

Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 10 сентября в 15:23
Энергетика

Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа

Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.
РБК вчера в 15:59
Происшествия

В ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в 33 городах

РБК 02:51
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В США прошли памятные мероприятия по случаю годовщины 11 сентября

Говорит Москва вчера в 12:03
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

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В отличие от загадочного межзвездного астероида Оумуамуа, который был открыт два года назад только после сближения с Солнцем (перигелием), комета Борисова только приближается к эклиптике и по расчетам специалистов, окажется на минимальном расстоянии от Солнца 10 декабря 2019 года.
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Volkswagen выпустит обновленный Tiguan в 2020 году

Немецкая компания Volkswagen выпустит обновленный кроссовер Tiguan в 2020 году, а его «заряженную» версию Tiguan R – в 2021-м.
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Участники еврокубков летом потратили на трансферы 4 миллиарда евро

Восемьдесят футбольных клубов, которые в сезоне-2019/20 сыграют в основных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, прошедшим летом потратили в общей сложности на трансферы 3,980 миллиарда евро, сообщается в отчете УЕФА.
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

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Арустамян анонсировал проведение матчей «Локомотива» на стадионе «Динамо»

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Ferrari планирует отказаться от V12

В рамах интервью с техническим директором Ferrari Майклом Лайтерсом (Michael Leiters) стало известно, что из ужесточение норм выбросов и новых норм звука усложняет жизнь 12-цилиндровому двигателю.
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Пять новоизбранных губернаторов превзошли по популярности президента

Превзошли Путина по популярности также глава Калмыкии Бату Хасиков и курский губернатор Роман Старовойт.
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Как отмечается, в ходе испытания в многоцелевом вертолете сил специальных операций MH-47 (создан на базе «Чинука») находился оператор, который использовал планшет iPad для управления планирующей мини-бомбой GBU-69.
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Украинский шахматист намекнул на предвзятость РУСАДА на Кубке мира в России

Украинский гроссмейстер, участник Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске Руслан Пономарев обвинил представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в предвзятом отношении к себе.
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В российской треске нашли мышьяк и минтай

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В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой

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Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
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Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР

Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
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Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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