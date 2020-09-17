"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала Forbes. Занять первое место компании позволила выручка, которая за прошлый год составила 7,841 триллиона рублей. За год изменений в первой пятерке рейтинга не произошло.

С чего всё началось 200 крупнейших частных компаний России — 2020. Рейтинг Forbes Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компании Forbes. Forbes 00:21