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РИА Новости
РИА Новости

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала Forbes. Занять первое место компании позволила выручка, которая за прошлый год составила 7,841 триллиона рублей. За год изменений в первой пятерке рейтинга не произошло.В источнике
С чего всё началось
Forbes

200 крупнейших частных компаний России — 2020. Рейтинг Forbes

Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компании Forbes.
Forbes00:21
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Forbes

Лидеры продаж: пять крупнейших российских ретейлеров

Forbes05:10
Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ снова возглавил рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes

Коммерсантъ00:55
ТАСС

«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes

ТАСС01:55
РИА Новости

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

РИА Новости01:44
ПРАЙМ

Forbes: «Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге частных компаний России

ПРАЙМ01:39
URA.Ru

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компании России. В списке — бизнес из ХМАО и Челябинска

URA.Ru01:28
Ведомости

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Ведомости02:49

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов
РИА Новости04:11
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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Вудворд рассказал об интересном диалоге Путина и главы Госдепа США

Ранее глава военной разведки Соединенного Королевства Джим Хокенхалл заявил, что Россия ведет разработки реактивного снаряда с ядерным двигателем, который способен на протяжении нескольких лет летать в атмосфере и атаковать в самый неожиданный момент, пишет RT.
Экономика сегодня03:11
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Андрея Назарова назначили премьер-министром Башкирии

Первый заместитель премьер-министра Башкирии Андрей Назаров назначен премьер-министром правительства республики, его кандидатура была представлена главой региона Радием Хабировым и поддержана на пленарном заседании парламента республики в четверг.
ТАСС03:22
38

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
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Сотрудников операторов связи оштрафовали за продажу коммерческой тайны

Суды назначали им штрафы по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну" в размере от 20 до 150 тыс. руб.
СаратовБизнесКонсалтинг05:08