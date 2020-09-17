Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
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Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала Forbes. Занять первое место компании позволила выручка, которая за прошлый год составила 7,841 триллиона рублей. За год изменений в первой пятерке рейтинга не произошло.В источнике
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