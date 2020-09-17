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РИА Новости
РИА Новости

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала Forbes. Занять первое место компании позволила выручка, которая за прошлый год составила 7,841 триллиона рублей. За год изменений в первой пятерке рейтинга не произошло.В источнике
С чего всё началось
Forbes

200 крупнейших частных компаний России — 2020. Рейтинг Forbes

Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компании Forbes.
Forbes00:21
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Forbes

Чемпионы роста: 10 самых бурно развивающихся компаний России

Forbes03:52
Ведомости

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Ведомости02:49
ТАСС

«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes

ТАСС01:55
РИА Новости

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

РИА Новости01:44
ПРАЙМ

Forbes: «Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге частных компаний России

ПРАЙМ01:39
URA.Ru

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компании России. В списке — бизнес из ХМАО и Челябинска

URA.Ru01:28
Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ снова возглавил рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes

Коммерсантъ00:55

Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%

Программа льготной ипотеки распространяется на покупку новостроек, взять жилье можно под 6,5%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга (а также Московской и Ленинградской областей) составляет 12 млн руб.
Коммерсантъ04:04
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Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек

На видеоконференции в связи с открытием медицинских центров Минобороны в Псковской области Путин заявил, что Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100-е место по показателям смертности от COVID-19.
РБК04:23