Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
Смотрите также
Астероид 2020 RZ6 пролетит между орбитами Земли и Луны
В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ
Заразившийся коронавирусом мэр Харькова доставлен в берлинскую клинику
РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском
В Белгороде самолет столкнулся с птицами при посадке
Команда Навального сообщила о «Новичке» на бутылке из гостиницы
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Sony назвала цену консоли PlayStation 5
Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси
СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске
Осужденный актер Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
Гособвинитель требует пожизненного срока для уктусского стрелка
Apple объявила о выпуске новой iOS 14 GM и iPadOS 14 GM
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Тутберидзе
У главы Клинского района Подмосковья нашли недвижимость на 100 млн
Волка в перезапуске «Ну, погоди» озвучит Гарик Харламов
Команда Навального сообщила о «Новичке» на бутылке из гостиницы
РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском
Sony назвала цену консоли PlayStation 5
В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации вокруг Белоруссии
США сменили тактику в противостоянии с Россией в Сирии
"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала Forbes. Занять первое место компании позволила выручка, которая за прошлый год составила 7,841 триллиона рублей. За год изменений в первой пятерке рейтинга не произошло.В источнике
С чего всё началось
200 крупнейших частных компаний России — 2020. Рейтинг Forbes
Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компании Forbes.
Forbes00:21
Подробнее о событии