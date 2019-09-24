Экономика

RT на русскомRT на русскомForbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Его возглавил аэропорт Домодедово. На втором месте расположился «Яндекс», который возглавлял рейтинг в предыдущие два года.
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с чего всё началось

Короли имиджа: крупные российские компании с лучшей репутацией

Подготовленный для Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил аэропорт Домодедово. Он сместил на второе место «Яндекс», который возглавлял рейтинг предыдущие два года.
Forbes06:31

Подробнее о событии

Домодедово признали компанией с лучшей репутацией в России

Москва 2408:28

Forbes представил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

Национальная служба новостей09:53

Forbes назвал российскую компанию с лучшей репутацией

БИЗНЕС Online08:57

Forbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

RT на русском08:50

Домодедово возглавило рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

Коммерсантъ10:31

Forbes назвал аэропорт «Домодедово» российской компанией с лучшей репутацией

ПРАЙМ07:51

Короли имиджа: крупные российские компании с лучшей репутацией

Forbes06:31
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Энергетика

Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК 14:26
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Футбол

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Коммерсантъ 14:14
Политика

Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

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BFM.ru 04:04
Энергетика

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Армия и оружие

В ЦВО отметили эффективность пробного батальона из ТОС-1А «Солнцепек»

Создание тяжелого батальона из ТОС-1А «Солнцепек» увеличило втрое огневую мощь войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Независимая газета вчера в 11:15
Политика

Видео задержания Устинова вызвало вопросы у главы Верховного суда

News.ru 07:55
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
Коммерсантъ 13:03
Экономика

Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»

Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Волейбол

Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Происшествия

В Петербурге снова возбудили уголовное дело против генерала Абакумова

В Петербурге снова возбудили уголовное дело против генерал-майора Ивана Абакумова.
78.ru 13:37
Политика

Грета Тунберг ответила Трампу, изменив описание профиля в Twitter

ТАСС 14:04
Хоккей

«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд

В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.
Чемпионат 14:54
Общество

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Происшествия

Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Политика

Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о помощи Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил во вторник, 24 сентября, что он отказался от военной помощи Украине из-за возмущения тем, что Соединенные Штаты осуществляют гораздо большие финансовые вложения в эту страну, чем европейские страны.
Газета.Ru 15:08
Политика

На Украине назвали главную ошибку Зеленского в отношениях с РФ

Герман считает, что министром должен был быть человек, с которым бы разговаривали и Запад, и Восток.
Государственные Вести 04:21
Происшествия

Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Здоровье

В Индии родился ребенок с тремя руками и четырьмя ногами

В одном из штатов Индии врачи сообщили о рождении девочки с 3-мя руками и 4-мя ногами.
Discover24 22 сентября в 04:27
Шоу-бизнес

Дочь Вербер поделилась редкими фото с мамой

Дочь Вербер не стала скрывать, что ей было очень сложно подобрать слова.
Телепрограмма 12:50
Общество

Висевшая над плитой француженки картина оказалась шедевром XIII века

Вести.Ru 11:33
Космос

В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II

Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru 10:38
Баскетбол

Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби

Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости 22 сентября в 06:44
Политика

Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН

Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
РИА Новости 15:05
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