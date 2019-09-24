Экономика
RT на русскомForbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией
Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Его возглавил аэропорт Домодедово. На втором месте расположился «Яндекс», который возглавлял рейтинг в предыдущие два года.
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Подготовленный для Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил аэропорт Домодедово. Он сместил на второе место «Яндекс», который возглавлял рейтинг предыдущие два года.Forbes06:31
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Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
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Российская газета 12:08
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Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Коммерсантъ 14:14
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США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
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Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Армия и оружие
В ЦВО отметили эффективность пробного батальона из ТОС-1А «Солнцепек»
Создание тяжелого батальона из ТОС-1А «Солнцепек» увеличило втрое огневую мощь войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Независимая газета вчера в 11:15
Кино
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Коммерсантъ 13:03
Экономика
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РИА Новости 06:21
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
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Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Происшествия
В Петербурге снова возбудили уголовное дело против генерала Абакумова
В Петербурге снова возбудили уголовное дело против генерал-майора Ивана Абакумова.
78.ru 13:37
Хоккей
«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд
В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.
Чемпионат 14:54
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Политика
Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о помощи Украине
Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил во вторник, 24 сентября, что он отказался от военной помощи Украине из-за возмущения тем, что Соединенные Штаты осуществляют гораздо большие финансовые вложения в эту страну, чем европейские страны.
Газета.Ru 15:08
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского в отношениях с РФ
Герман считает, что министром должен был быть человек, с которым бы разговаривали и Запад, и Восток.
Государственные Вести 04:21
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Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Здоровье
В Индии родился ребенок с тремя руками и четырьмя ногами
В одном из штатов Индии врачи сообщили о рождении девочки с 3-мя руками и 4-мя ногами.
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Шоу-бизнес
Дочь Вербер поделилась редкими фото с мамой
Дочь Вербер не стала скрывать, что ей было очень сложно подобрать слова.
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Космос
В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II
Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru 10:38
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Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 22 сентября в 06:44
Политика
Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН
Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
РИА Новости 15:05