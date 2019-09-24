Подготовленный для Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил аэропорт Домодедово. Он сместил на второе место «Яндекс», который возглавлял рейтинг предыдущие два года.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Его возглавил аэропорт Домодедово. На втором месте расположился «Яндекс», который возглавлял рейтинг в предыдущие два года.

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