Экономика
RT на русскомForbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией
Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Его возглавил аэропорт Домодедово. На втором месте расположился «Яндекс», который возглавлял рейтинг в предыдущие два года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Подготовленный для Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил аэропорт Домодедово. Он сместил на второе место «Яндекс», который возглавлял рейтинг предыдущие два года.Forbes06:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
ТАСС вчера в 19:10
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Культура
В Минкульте назвали ошибкой публикацию «Культурного норматива для школьников»
Список культурных нормативов для школьников был опубликован без согласования с руководством министерства, что привело к его ложной интерпретации, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.
Интерфакс 12:02
Политика
Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко
Верховный суд Испании отклонил иск родственников диктатора Франциско Франко, выступающих против решения испанского правительства организовать перенос его останков из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших, сообщила газета El Mundo.
РБК 09:03
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.
Газета.Ru 07:26
Шоу-бизнес
София Ротару удивила снимками с отдыха в Италии
Популярная певица София Ротару опубликовала фотографии из Италии, где она проводит отдых.
News.ru 00:58
Политика
Путин отметил успехи российской атомной отрасли
«Среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед», — цитирует послание Путина «РИА Новости» во вторник, 24 сентября.
Известия 13:31
Политика
Горизбирком подвел итоги муниципальных выборов в Петербурге
В пресс-службе ГИК сообщили, что итоги голосования подведены по всем 110 муниципальным образованиям города.
МР7.ру 10:32
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Происшествия
Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»
Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
Znak.com 12:37
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Футбол
Широков оценил шансы на возвращение Карпина в «Спартак»
Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московскую команду, которую он тренировал с 2009 по 2014 год.
Sport24.ru 12:15
Политика
Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Космос
Пуск «Протона-М» с Байконура отложили на неопределенный срок
Накануне.Ru 02:49
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Единоборства
В Британии боец ММА нокаутировал соперника за три секунды
Британский турнир по смешанным единоборства Raged подарил миру один из самых коротких боев в истории ММА.
РИА Новости 13:30
Экономика
Зерно не взошло в Азовском море
Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Происшествия
Самолет внепланово сел в Екатеринбурге из-за пассажира
Летевший из российской столицы в Якутск самолет был вынужден срочно приземлиться в Екатеринбурге из-за того, что пассажиру стало плохо.
Газета.Ru 11:17
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал в машине 17-летнюю племянницу
По предварительным данным, мужчина надругался над родственницей дважды: оба раза он вывозил девушку на машине в поле, где совершал в отношении нее действия сексуального характера.
ГТРК Башкортостан 10:04
Культура
Над кухонной плитой у француженки нашли подлинный шедевр XIII века
Советы по дому. Лайфхаки 12:45
Космос
Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны
Китайский луноход «Юйту-2» случайно обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество.
Дни24 01:30
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24