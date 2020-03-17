Экономика
РИА НовостиForbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA. Среди частных банков лидером оказался Альфа-банк, занявший в общем рейтинге 26-е место.
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с чего всё началось
«Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые.Forbes00:05
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Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с распространением коронавируса.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Армия и оружие
«Россия бросила их»: Украинцам рассказали о беглых заражённых из Донбасса
Разумеется, Россию в очередной раз называли страной-оккупантом, из-за которой в отдельных районах Донецкой и Луганской областей была якобы отменена ротация.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Шоу-бизнес
Жигунову приписали роман с точной копией Заворотнюк
Источники сообщили СМИ, что актер Сергей Жигунов якобы так и не смог забыть бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк.
Общество
В регионах назвали фейком слухи о дезинфекции городов с воздуха
Власти российских регионов опровергают распространяемую через соцсети информацию о якобы намечающейся обработке городов с воздуха.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Официально: презентация PlayStation 5 пройдёт завтра в 19:00 МСК
Материал будет презентован ведущим архитектором консоли Марком Церни, который расскажет как о консоли нового поколения, так и о том, как она повлияет на будущее игр.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
Россиян предупредили о мошенниках во время коронавируса
Мошенники в интернете активизировались в связи с пандемией коронавируса, предупреждают IT-эксперты.
Здоровье
В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом пензячки
В рамках совещания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавируса министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии женщины, у которой сегодня был подтвержден диагноз.
Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
Политика
Крым временно закрывает границу с Украиной
Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
Футбол
Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом
Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Экономика
Минэкономразвития предложило способ вернуть деньги за отмененные туры
Минэкономразвития предложило проект закона по возврату денег за туры за счет фонда персональной ответственности «Турпомощи».
Футбол
«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным
«Монако» объявил о заключении нового контракта с Александром Головиным.