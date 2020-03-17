Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA. Среди частных банков лидером оказался Альфа-банк, занявший в общем рейтинге 26-е место.
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с чего всё началось

100 надежных российских банков — 2020. Рейтинг Forbes

«Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые.
Forbes00:05

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В рейтинге Forbes надежных банков России сменился лидер

РБК05:29

Райффайзенбанк стал самым надежным банком в России по версии Forbes

ТАСС04:07

В рейтинге Forbes самых надежных российских банков сменился лидер

Ведомости02:02

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

РИА Новости02:19

В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер

Коммерсантъ02:17

В рейтинге самых надежных банков от Forbes сменился лидер. В топ-100 попали и уральские организации

URA.Ru02:51

В рейтинге 100 надежных банков по версии Forbes сменился лидер

Forbes00:45
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Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с распространением коронавируса.
Наша версия 11:29
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb вчера в 05:04
Армия и оружие

«Россия бросила их»: Украинцам рассказали о беглых заражённых из Донбасса

Разумеется, Россию в очередной раз называли страной-оккупантом, из-за которой в отдельных районах Донецкой и Луганской областей была якобы отменена ротация.
Царьград 12:40
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
РБК 15 марта в 15:31
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс 14:45
Шоу-бизнес

Жигунову приписали роман с точной копией Заворотнюк

Источники сообщили СМИ, что актер Сергей Жигунов якобы так и не смог забыть бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк.
Московский Комсомолец 14:45
Общество

В регионах назвали фейком слухи о дезинфекции городов с воздуха

Власти российских регионов опровергают распространяемую через соцсети информацию о якобы намечающейся обработке городов с воздуха.
Российская газета 13:08
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Общество

Официально: презентация PlayStation 5 пройдёт завтра в 19:00 МСК

Материал будет презентован ведущим архитектором консоли Марком Церни, который расскажет как о консоли нового поколения, так и о том, как она повлияет на будущее игр.
Игромания.ру 08:32
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета 11:25
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

Россиян предупредили о мошенниках во время коронавируса

Мошенники в интернете активизировались в связи с пандемией коронавируса, предупреждают IT-эксперты.
Москва 24 01:41
Здоровье

В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом пензячки

В рамках совещания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавируса министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии женщины, у которой сегодня был подтвержден диагноз.
Пенза-взгляд 12:45
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС 13:58
Политика

Крым временно закрывает границу с Украиной

Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
RT на русском 12:15
Футбол

Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом

Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Газета.Ru 14:46
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия 06:28
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Экономика

Минэкономразвития предложило способ вернуть деньги за отмененные туры

Минэкономразвития предложило проект закона по возврату денег за туры за счет фонда персональной ответственности «Турпомощи».
Взгляд.ру 12:01
Футбол

«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным

«Монако» объявил о заключении нового контракта с Александром Головиным.
LiveSport.ru 14 марта в 12:28
Шоу-бизнес

Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения

RuNews24.ru 07:37
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