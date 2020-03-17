Экономика
РИА НовостиForbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA. Среди частных банков лидером оказался Альфа-банк, занявший в общем рейтинге 26-е место.
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с чего всё началось
«Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые.Forbes00:05
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Общество
В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса
В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Политика
Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается
Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.
Политика
Путин призвал не тратить напрасно деньги на продукты
Президент РФ Владимир Путин призывает людей на фоне ситуации с коронавирусом не тратить напрасно деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.
Происшествия
СМИ сообщили о первом случае коронавируса в Екатеринбурге
Инфекцию нашли у девушки, которая вернулась из Италии В Екатеринбурге подтвердился первый случай заболевания коронавирусом.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Экономика
Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.
Общество
В федеральные учреждения культуры Новосибирска не пустят без масок
В театрах, кинотеатрах, филармониях и цирках для посетителей устанавливают обязательный масочный режим.
Происшествия
Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска
В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.
Происшествия
Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника
В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.
Здоровье
В Рязанской области ввели режим повышенной готовности
"Распоряжением губернатора Николая Любимова на территории региона с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области", - говорится в сообщении.
Хоккей
Чемпионат КХЛ приостановлен до 10 апреля
Всех хоккейных фанатов и участников предупредили о том, что чемпионат КХЛ был остановлен до 10 апреля.
Общество
Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции
Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина
Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в "законе о поправке" в Конституцию, считают судьи КС.
Общество
В Нур-Султане и Алма-Ате вводится карантин
Власти Казахстана вводят карантин в крупнейших городах страны — Нур-Султане и Алма-Аты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Tengrinews.kz.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
В ВОЗ объяснили, чем новый коронавирус отличается от SARS и MERS
Глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала об отличиях нового типа коронавируса COVID-2019 от эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома MERS, вспышка которого произошла в 2015 году.
Наука
Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу
Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, чем кормит Константина Богомолова
Напомним, что об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году, почти сразу после развода телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают двухлетнего сына Платона.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Общество
ВОЗ: в мире за сутки почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом
На сайте организации опубликована информация, согласно которой, за прошедшие сутки в мире коронавирусом заразилось 13 903 человека.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке
Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Технологии
Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.