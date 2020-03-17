«Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые.

с чего всё началось

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA. Среди частных банков лидером оказался Альфа-банк, занявший в общем рейтинге 26-е место.

Футбол Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.

Политика Путин призвал не тратить напрасно деньги на продукты Президент РФ Владимир Путин призывает людей на фоне ситуации с коронавирусом не тратить напрасно деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.

Общество Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.

Экономика Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.

Происшествия Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.

Происшествия Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.

Здоровье В Рязанской области ввели режим повышенной готовности "Распоряжением губернатора Николая Любимова на территории региона с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области", - говорится в сообщении.

Хоккей Чемпионат КХЛ приостановлен до 10 апреля Всех хоккейных фанатов и участников предупредили о том, что чемпионат КХЛ был остановлен до 10 апреля.

Политика Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в "законе о поправке" в Конституцию, считают судьи КС.

Общество В Нур-Султане и Алма-Ате вводится карантин Власти Казахстана вводят карантин в крупнейших городах страны — Нур-Султане и Алма-Аты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Tengrinews.kz.

Общество В ВОЗ объяснили, чем новый коронавирус отличается от SARS и MERS Глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала об отличиях нового типа коронавируса COVID-2019 от эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома MERS, вспышка которого произошла в 2015 году.

Наука Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала, чем кормит Константина Богомолова Напомним, что об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году, почти сразу после развода телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают двухлетнего сына Платона.

Политика Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.

Общество В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).