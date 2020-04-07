Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос. В топ-3 вошли сооснователь Microsoft Билл Гейтс и основной акционер модного дома LVMH Бернар Арно.

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Общество Застрявших в Сеуле дальневосточников вывезут в Хабаровск Хабаровск, 6 апреля 2020, 09:09 — REGNUM Жителей Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, застрявших в Сеуле, начнут вывозить в Хабаровск в ночь на 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по защите от COVID-19.

Общество Крупнейший поставщик лимонов в РФ может ограничить поставки Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков не исключил роста цен на лимоны на время переориентации поставок при введении ограничений со стороны Турции, что может занять две-три недели.

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Культура Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска» Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.

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Общество Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.

Происшествия Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.

Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.