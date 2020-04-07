Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаForbes опубликовал список богатейших людей мира

Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос. В топ-3 вошли сооснователь Microsoft Билл Гейтс и основной акционер модного дома LVMH Бернар Арно.
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Рейтинг Forbes: Богатейшие отечественные миллиардеры ощутимо обеднели

URA.Ru17:35

Россияне в списке миллиардеров Forbes

ТАСС12:39

Богатейшие люди планеты

Коммерсантъ10:10

Forbes опубликовал последний рейтинг богачей докоронавирусной эпохи

Вестник Кавказа09:00

Ключевые изменения в списке Forbes за год. Главное

РБК11:29

Глава Amazon третий год подряд остается богатейшим человеком мира

РИА Новости09:01

Пять новых миллиардеров России: кто в 2020 году впервые попал в рейтинг Forbes

Forbes08:13
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Экономика

Продавцы одежды и обуви просят господдержки

Российские fashion-ритейлеры попросили правительство о государственной поддержке на фоне падения продаж из-за ситуации с коронавирусом.
Adindex.ru 01:32
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Интернет

Facebook запустил мессенджер для влюбленных Tuned

Крупнейшая социальная сеть Facebook запустила приложение специально для влюбленных пар.
Mockva.ru 18:55
Общество

Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа

Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
РИА Новости 18:06
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Единоборства

Тренер Нурмагомедова оценил поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи

Allboxing.ru вчера в 23:23
Общество

Застрявших в Сеуле дальневосточников вывезут в Хабаровск

Хабаровск, 6 апреля 2020, 09:09 — REGNUM Жителей Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, застрявших в Сеуле, начнут вывозить в Хабаровск в ночь на 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по защите от COVID-19.
REGNUM вчера в 02:09
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

Владимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19.
Online47.ru 09:30
Общество

Крупнейший поставщик лимонов в РФ может ограничить поставки

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков не исключил роста цен на лимоны на время переориентации поставок при введении ограничений со стороны Турции, что может занять две-три недели.
Коммерсантъ 14:36
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

РБК 18:05
Происшествия

В Петербурге мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

В Санкт-Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент с подозрением на коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
РБК 13:48
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
Авто

Продается 19-летний Mercedes-Benz SL600 без пробега за 10 млн рублей

Появившийся в продаже автомобиль комплектуется 6,0-литровой атмосферной силовой установкой V12, совместно с которой функционирует 5-ступенчатая АКПП.
CarsWeek.ru 15:36
Игры

В PlayStation Now добавили «Человека-паука» и Just Cause 4

Игромания.ру 11:23
Общество

Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих

Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава страны Владимиром Караником идти и лечить заразившихся коронавирусом.
РЕН ТВ 15:21
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Общество

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости 16:29
Общество

В Германии констатировали конец эпохи глобализации в экономике

«Коронавирус выявляет уязвимости глобализованной экономики и может привести к тому, что предприятия в будущем, возможно, снова будут более активно вести производство на локальном уровне», – отметил главный экономист французской инвестиционной компании Ostrum Asset Management Филип Вехтер.
Взгляд.ру 13:42
Авто

Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
ГЛАС.RU 10:50
Экономика

Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Lenta.ru 07:49
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Общество

Банк России предупредил о новых схемах мошенников на теме коронавируса

Представители Банка России рассказали об основных схемах хищений денег с банковских карт.
Вести Воронеж 08:06
Общество

Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Свободная Пресса вчера в 09:21
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Rambler News Service 07:00
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Энергетика

Стоимость нефти Brent держится на уровне около 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки WTI находится на отметке 26,35 доллара за баррель - +1%.
Inc-news.ru 11:59
Авто

Российские автозаводы возобновляют работу

Автоновости дня вчера в 01:13
Политика

Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 13:14
Экономика

Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Право.ру 01:35
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