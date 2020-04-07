Общество

Газета.RuГазета.RuForbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Американский бизнес-журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших людей мира. Лидирующую позицию в списке занял основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $113 млрд.
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В Forbes назвали самого богатого человека в мире

ТАССвчера в 09:53

Названы богатейшие люди планеты

Lenta.ruвчера в 09:31

Богатейшие люди планеты

Коммерсантъвчера в 10:10

Ключевые изменения в списке Forbes за год. Главное

РБКвчера в 11:29

Глава Amazon третий год подряд остается богатейшим человеком мира

РИА Новостивчера в 09:01

Forbes опубликовал последний рейтинг богачей докоронавирусной эпохи

Вестник Кавказавчера в 09:00

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Газета.Ruвчера в 08:51
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Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Происшествия

На трассе в Курганской области из-за непогоды застряли 90 автомобилей

Ночной затор возник на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области рядом с поселком Варгаши.
Область 45 00:06
Происшествия

Три человека пострадали при обрушении здания в Кемерове

Три человека пострадали при обрушении строящегося здания на территории завода «Химпром» по производству химической продукции в Кемерове.
Известия 02:37
Авто

Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега

Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
МонаВиста вчера в 12:04
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

РИА Новости 01:56
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:11
Политика

Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил важность иных, очищенных от санкций отношений между странами в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 00:26
Политика

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ вчера в 13:49
Игры

Valve отчиталась о росте количества коммерчески успешных игр в Steam

Valve отметила, что значительный рост количества коммерчески успешных игр в 2013-2014 гг. в том числе обусловлен появлением системы Greenlight, а также дополнительных инструментов, помогающих отбирать тайтлы.
CyberSport.ru вчера в 16:03
Общество

В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Экономика

Кабмин утвердил размер кредитов для обращений о кредитных каникулах

Правительство России установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах.
RT на русском 06 апреля в 02:52
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
Общество

Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов

Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Астраханские новости 02:27
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли на 23%

В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня вчера в 06:07
Общество

WhatsApp ограничит пересылку сообщений

Коронавирус спровоцировал рост распространения фейковых новостей.
Сергиевские Куранты вчера в 09:52
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском вчера в 01:57
Здоровье

Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц

145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 00:31
Общество

Соцопросы показали рост одобрения россиянами мер по борьбе с вирусом

ВЦИОМ провел соцопрос об оценке россиянами эффективности противоэпидемических мер, которые предпринимают власти страны.
РБК 00:00
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия вчера в 04:32
Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов

В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Радиочастотный спектр 06 апреля в 08:58
Религия

Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля в Иерусалиме

Москва 24 вчера в 06:44
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Джефф Безос
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Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд.
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Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. В апреле 2018 года признан самым богатым человеком Европы.
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