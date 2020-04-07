Американский бизнес-журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших людей мира. Лидирующую позицию в списке занял основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $113 млрд.

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