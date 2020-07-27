Knight Frank фиксирует высокий спрос со стороны россиян на ВНЖ в Евросоюзе, самая популярная страна в регионе — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис), на третьем месте — островные Кипр и Мальта.

с чего всё началось

Среди россиян вырос спрос на паспорта других стран во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на информацию от консалтинговой компании Knight Frank. Сообщается, что граждане РФ стали чаще интересоваться так называемыми "золотыми паспортами".

Среди россиян вырос спрос на паспорта других стран

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