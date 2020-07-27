Общество
Piter.tvСреди россиян вырос спрос на паспорта других стран
Среди россиян вырос спрос на паспорта других стран во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на информацию от консалтинговой компании Knight Frank. Сообщается, что граждане РФ стали чаще интересоваться так называемыми "золотыми паспортами".
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с чего всё началось
Knight Frank фиксирует высокий спрос со стороны россиян на ВНЖ в Евросоюзе, самая популярная страна в регионе — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис), на третьем месте — островные Кипр и Мальта.Forbesвчера в 06:19
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Forbes: россияне стали чаще покупать вид на жительство за границей из-за COVID-19
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