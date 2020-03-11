Экономика

ИзвестияИзвестияForbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes. Американское издание называет причины такой победы. Президент России Владимир Путин и министр экономики РФ Александр Новак имеют большой опыт в принятии сложных нефтяных решений.
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Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

РИА Новости13:59

Forbes: Россия победит саудитов

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РБК17:29

Forbes предсказал победителя в «нефтяной войне» России и Саудовской Аравии

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Forbes сулит России победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Газета.Ru14:24

Forbes (США): Россия победит Саудовскую Аравию в этой нефтяной войне цен (Forbes)

ИноСМИвчера в 18:11

Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Известия17:30
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Энергетика

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Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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