Общество
REGNUMForbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ
Пятнадцать российских Instagram-блогеров зарабатывают на рекламе от $400 тыс. до $1,6 млн в год. Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
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с чего всё началось
По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей. Мы решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак.Forbesвчера в 23:21
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От Собчак до Хабиба: Forbes составил рейтинг звезд, успешно зарабатывающих в Instagram
Комсомольская правда01:39
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