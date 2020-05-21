Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова. У одного из участников — совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Михаила Фридмана в 2019 году родилась дочь.

с чего всё началось

Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes. Так, девятое место в рейтинге заняли дети сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

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