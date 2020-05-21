Общество
Газета.RuForbes перечислил богатейших российских наследников
Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes. Так, девятое место в рейтинге заняли дети сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.
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с чего всё началось
Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова. У одного из участников — совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Михаила Фридмана в 2019 году родилась дочь.Forbes02:00
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Богатые дети богатых пап: составлен рейтинг наследников российских миллиардеров
Комсомольская правда03:42
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Общество
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Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
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Общество
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Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Газета.Ru 08:49
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Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
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Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
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Дело возбудили против двоих участников конфликта со стрельбой в Москве
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В «Красном и белом» ответили Куйвашеву на угрозу отозвать лицензию
Представители торговой сети «Красное и белое» дали комментарий, относительно критики в свой адрес со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Znak.
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Общество
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК.
ИА Красная Весна 03:03
Общество
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Пик заболеваемости COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, в России, скорее всего, уже пройден, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН.
Rambler News Service 01:05
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Происшествия
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Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
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Игры
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Игромания.ру 19 мая в 13:40
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Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
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Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Авто
В России отзывают кроссоверы Volkswagen Touareg
Touareg Стало известно, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзывной кампании Volkswagen Touareg.
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В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
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Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день
Помимо упомянутых дат, для голосования по Конституции обсуждаются дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября.
АТВмедиа вчера в 05:30
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Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
Ranpress.ru 02:43
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Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
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Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
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Баффета обманули на миллионы евро с помощью фотошопа
В 2017 году компания Баффета Berffhire Hathaway Inc приобрела ее за 800 миллионов евро.
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