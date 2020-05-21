Общество

Газета.RuГазета.RuForbes перечислил богатейших российских наследников

Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes. Так, девятое место в рейтинге заняли дети сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.
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Богатейшие наследники российских миллиардеров. Рейтинг Forbes

Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова. У одного из участников — совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Михаила Фридмана в 2019 году родилась дочь.
Forbes02:00

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Самые богатые наследники российских миллиардеров

Вести.Ru07:27

Богатые дети богатых пап: составлен рейтинг наследников российских миллиардеров

Комсомольская правда03:42

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Коммерсантъ04:42

Forbes назвал богатейших наследников в России

Московский Комсомолец04:23

Forbes назвал богатейших наследников российских миллиардеров

РБК07:18

Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

ТАСС03:34

«У нас в семье принято, чтобы каждый занимался своим делом»: почему наследник Леонида Федуна никогда не интересовался нефтью

Forbes04:36
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Общество

Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
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Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе

Газета.Ru 08:49
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Авто

Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
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Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
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Дело возбудили против двоих участников конфликта со стрельбой в Москве

Полиция возбудила уголовное дело против двоих участников конфликта со стрельбой из травматического оружия на юго-востоке Москвы.
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Появившийся в Steam шутер Crucible от Amazon получил негативные отзывы

Инновационный проект успел получить ряд негативных отзывов. Начало продвижения игры Amazon Games Crucible оказалось не самым удачным.
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Общество

В «Красном и белом» ответили Куйвашеву на угрозу отозвать лицензию

Представители торговой сети «Красное и белое» дали комментарий, относительно критики в свой адрес со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Znak.
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Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
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Авто

Седан Acura TLX получит «заряженную» версию и новый турбомотор

Вместе с обычной версией компания представит «заряженный» TLX Type S с новым турбомотором V6 3.0.
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Общество

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК.
ИА Красная Весна 03:03
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Общество

Вирусолог заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса в России

Пик заболеваемости COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, в России, скорее всего, уже пройден, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН.
Rambler News Service 01:05
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Власти назвали ограничения для поездок детей в летние лагеря

РБК 09:17
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Общество

В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Общество

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Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
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Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

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Энергетика

Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии

При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
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Авто

В России отзывают кроссоверы Volkswagen Touareg

Touareg Стало известно, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзывной кампании Volkswagen Touareg.
32CARS.ru вчера в 15:20
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Общество

Доктор Мясников рассказал о своих квартирах

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников, рассказал о своей недвижимости.
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Происшествия

ФСБ сообщила о задержании контрабандистов с афганским героином

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Экономика

Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

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Общество

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
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Общество

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день

Помимо упомянутых дат, для голосования по Конституции обсуждаются дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября.
АТВмедиа вчера в 05:30
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Общество

Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката

Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
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Общество

Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
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Экономика

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В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
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Общество

Баффета обманули на миллионы евро с помощью фотошопа

В 2017 году компания Баффета Berffhire Hathaway Inc приобрела ее за 800 миллионов евро.
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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