Общество

Газета.RuГазета.RuForbes перечислил богатейших российских наследников

Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes. Так, девятое место в рейтинге заняли дети сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.
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Богатейшие наследники российских миллиардеров. Рейтинг Forbes

Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова. У одного из участников — совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Михаила Фридмана в 2019 году родилась дочь.
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Самые богатые наследники российских миллиардеров

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Московский Комсомолец04:23

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Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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