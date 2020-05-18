Общество
Газета.RuForbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. Первое место было отдано Екатеринбургу.
Читать в источнике
Оценить206
Подробнее о событии
Показать все источники
Американское СМИ составило рейтинг наиболее «недооцененных» городов России
Московский Комсомолецвчера в 23:18
Журнал Forbes включил Екатеринбург в список российских городов, недооцененных из-за Москвы и Питера
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:49
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
Экономика
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации.
Lenta.ru 06:23
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ
RuNews24.ru вчера в 20:02
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
РИА Новости вчера в 08:07
Авто
В мае 10 марок уже изменили цены в России
В мае опять подняли цены (на 0,6%-2,3%) на все вазовские автомобили, пишет "Автостат".
Вести.Ru 03:02
Шоу-бизнес
В Сеть попали фото Аллегровой без парика и грима
По словам Богдановича, фото сделано в Майами. Аллегрова стоит в компании своих друзей. Императрицу отечественного шоу-бизнеса трудно узнать.
News.ru вчера в 07:42
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Общество
8926 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщил о новых случаях заражения COVID-19 за сутки.
Катунь 24 04:04
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Здоровье
Назван редкий ведущий к смерти молодых людей симптом коронавируса
Известия вчера в 23:11
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Происшествия
В отделе полиции умер 18-летний россиянин
В Тюмени скончался 18-летний житель в отделе полиции № 4. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области.
Lenta.ru 06:09
Экономика
«Транснефть» предложила повысить тарифы на прокачку нефти
"Транснефть" предложила не снижать, а повысить ее тарифы на прокачку нефти, это будет выгоднее государству, говорится в материалах монополии.
Интерфакс 03:09
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым
"Спартак" выкупил у самарских "Крыльев Советов" права на форварда Александра Соболева и подписал с ним долгосрочный контракт, сообщается в микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 05:14
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Политика
Анатолий Чубайс может войти в совет директоров АФК «Система»
Предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс номинирован в совет директоров АФК «Система» — вопрос о его избрании решит собрание акционеров корпорации, намеченное на 27 июня.
Ведомости 06:44
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 117 человек
Еще 117 человек заболели коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный региональный штаб.
Московский Комсомолец 02:39
Происшествия
На Кубани выявлено 94 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 18 мая 2020, 10:54 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 18 мая.
REGNUM 03:54
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru вчера в 09:00
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
ИА ЯСИА вчера в 01:20