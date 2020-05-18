Общество
Газета.RuForbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. Первое место было отдано Екатеринбургу.
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Американское СМИ составило рейтинг наиболее «недооцененных» городов России
Московский Комсомолецвчера в 23:18
Журнал Forbes включил Екатеринбург в список российских городов, недооцененных из-за Москвы и Питера
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Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
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«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей
Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru вчера в 18:57
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РИА Новости вчера в 12:41
Общество
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Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС вчера в 11:34
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
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Лэмпард хочет сохранить Жиру и Виллиана в «Челси»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, будет ли команда продлевать контракты с бразильским вингером Виллианом и французским форвардом Оливье Жиру.
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Известия вчера в 19:55
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Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
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В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек
Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
REGNUM вчера в 23:32
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Московским школьникам выставили годовые оценки
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Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
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Глава ФРС США не исключил падения ВВП на 20%
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что ВВП страны может сократиться на 20%, передает РИА Новости.
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Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19
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Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
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Общество
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Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей вчера в 09:09
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Селюк обвинил Мещерякова в желании разграбить «Локомотив»
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В Пуэрто-Рико пройдет референдум о вхождении в состав США
Референдум пройдет 3 ноября в день всеобщих выборов в Пуэрто-Рико.
Телеканал RTVI вчера в 10:09