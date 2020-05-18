Общество

Газета.RuГазета.RuForbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. Первое место было отдано Екатеринбургу.
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Forbes перечислил самые недооцененные города России

РБКвчера в 23:45

Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город»

URA.Ruвчера в 19:49

Американское СМИ составило рейтинг наиболее «недооцененных» городов России

Московский Комсомолецвчера в 23:18

Названы самые недооцененные российские города

Lenta.ruвчера в 21:33

Forbes назвал самые недооцененные города России

РИА Новостивчера в 20:48

Forbes назвал пять недооцененных российских городов

Коммерсантъвчера в 22:38

Журнал Forbes включил Екатеринбург в список российских городов, недооцененных из-за Москвы и Питера

Екатеринбург Онлайнвчера в 18:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
2,6K
Происшествия

При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы.
Ведомости вчера в 21:03
12
Здоровье

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
37
Армия и оружие

В США испугались нового «морского монстра» из России

Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:08
308
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом

В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК вчера в 15:09
Происшествия

Работника автосервиса 10 дней удерживали в неволе за разбитые «Жигули»

Сотрудника станции технического обслуживания в Чите десять дней продержали запертым в помещении автосервиса в качестве наказания за ущерб, нанесенный автомобилю работодателя.
Известия 00:43
6
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 71 случай коронавируса

Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество случаев увеличилось до 1652, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:06
10
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

РБК 00:32
169
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
6,2K
Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом почти всем россиянам по вечерам до конца мая, сообщает Роскосмос.
РИА Новости вчера в 09:20
229
Экономика

Российские металлурги пожаловались на острый дефицит сырья

«Из-за карантинных мер компании сталкиваются со снижением ломосбора, что влечет дефицит сырья и рост цен», — пишет газета «Коммерсант».
URA.Ru 00:20
Гаджеты

«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей

Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru вчера в 18:57
2
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
504
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС вчера в 11:34
116
Общество

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
885
Футбол

Лэмпард хочет сохранить Жиру и Виллиана в «Челси»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, будет ли команда продлевать контракты с бразильским вингером Виллианом и французским форвардом Оливье Жиру.
Sport.ru 16 мая в 09:13
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро расстается с мужем

Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru 16 мая в 07:00
1
Происшествия

Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия вчера в 19:55
106
Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
114
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек

Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
REGNUM вчера в 23:32
68
Общество

Московским школьникам выставили годовые оценки

15 мая московским школьникам выставили годовые оценки.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:05
2
Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
143
Общество

Глава ФРС США не исключил падения ВВП на 20%

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что ВВП страны может сократиться на 20%, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:50
Общество

Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус

Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус, грозит штраф, сообщает пресс-служба МВД.
Sibnet Новости 16 мая в 08:49
5,7K
Наука

Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19

Evo-rus.com 16 мая в 01:05
5
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
63
Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:45
607
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей вчера в 09:09
688
Футбол

Селюк обвинил Мещерякова в желании разграбить «Локомотив»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
Чемпионат вчера в 20:17
Политика

В Пуэрто-Рико пройдет референдум о вхождении в состав США

Референдум пройдет 3 ноября в день всеобщих выборов в Пуэрто-Рико.
Телеканал RTVI вчера в 10:09
306
Как работают Яндекс.Новости?
Главное