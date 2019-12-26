с чего всё началось

Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин занял первое место в рейтинге пяти самых разбогатевших российских миллиардеров журнала Forbes. Об этом стало известно в четверг, 26 декабря.

Forbes перечислил самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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