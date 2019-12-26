Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняForbes перечислил самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин занял первое место в рейтинге пяти самых разбогатевших российских миллиардеров журнала Forbes. Об этом стало известно в четверг, 26 декабря.
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с чего всё началось
Издание Forbes
 составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.
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