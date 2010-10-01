Экономика

РБКРБКForbes перестал считать двух россиян миллиардерами

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Оказалось, что по ее условиям 10% доли предпринимателей в стартапе перешло в опционный пул для ключевых сотрудников. Помимо этого, Forbes указал, что с полученных $900 млн каждому из бизнесменов придется заплатить налоги.
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Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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