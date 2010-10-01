Экономика
РБКForbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Изначально издание предполагало, что после сделки состояние каждого бизнесмена составит $1,2 млрд.
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Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Здоровье
Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией
Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Общество
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в море
Самолет испанских военно-воздушных сил упал в море у берегов провинции Мурсия. Об этом сообщил Twitter-аккаунт ВВС Испании.
Кино
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги
Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Футбол
«Тинькофф Банк» официально стал титульным спонсором РПЛ
«Тинькофф Банк» официально стал титульным спонсором РПЛ. Спонсорское соглашение было подписано сегодня на пресс-конференции.
Футбол
В Италии коронавирус подтвержден у профессионального футболиста
В Италии коронавирус подтвержден у профессионального футболиста.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии достигло 17
В Италии общее число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 возросло до 650, умерли 17 человек, пишет The Local со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Политика
Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева
Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
Здоровье
На Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – СМИ
На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
Здоровье
Роспотребнадзор не рекомендует ездить в Иран, Италию и Южную Корею
В Корее зафиксировано 977 случаев, в том числе 11 — с летальным исходом. В Иране заболели 95 человек, из них 15 погибли.
Армия и оружие
Власти США допустили борьбу с коронавирусом по программе холодной войны
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об усилении борьбы с коронавирусом на территории страны через программу времен холодной войны.
Общество
Минтруд разъяснил порядок детских выплат малообеспеченным семьям
Минтруд разъяснил, что прошлогодние выплаты на первого и второго ребенка не могут учитываться в доходе семьи в следующем году при оформлении пособий, передает ТАСС.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Футбол
Порту — Байер 1:3
Напомним, что в первом матче в Леверкузене "Байер" обыграл "Порту" со счетом 2:1. Соперник немецкого клуба по 1/8 финала Лиги Европы определится 28 февраля.
Армия и оружие
В Сирии сбит первый крупный турецкий ударный беспилотник ANKA
Турецкая армия лишилась в Сирии своего разведывательно-ударного беспилотника. В Сети появились изображения обломков крылатого аппарата.
Биатлон
IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции
Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре трамвай съехал с рельсов и опрокинулся на парковку автомобилей у торгового центра, пишет «Интерфакс».
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $52
В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.
Спорт
CAS решил провести слушания по делу ВАДА и РУСАДА в закрытом режиме
Ранее сообщалось, что ВАДА хочет, чтобы слушания по этому делу были публичными.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Общество